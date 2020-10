Tim Gajser (Honda): Fast schon am Ziel

Tim Gajser und seine Honda-Truppe feierte in Belgien

Honda-Motocross-Werkspilot Tim Gajser hat nach seinem Grand Prix-Sieg von Lommel 3 bereits eine Hand am Pott für die MXGP-Titelverteidigung.

Vor den drei abschließenden Events der Motocross-WM in der Klasse MXGP im italienischen Arco di Trento (1. bis 8. November) hat Weltmeister Tim Gajser einen Vorsprung von 74 Punkten auf Verfolger Tony Cairoli, den neunfachen Weltmeister. 150 Punkte sind noch zu vergeben. Cairoli hat seinerseits im Kampf um den Vize-Weltmeistertitel den Schweizer Jeremy Seewer auf der Werks-Yamaha dicht im Nacken.

Gajser gewann in Lommel am Sonntag beide Rennen und zeigte in Lauf 2 eine beeindruckende Fahrt nach einem Ausrutscher. Unglaublich ist andererseits auch das Pech von KTM-MXGP-Familie: Erst die Verletzung von WM-Leader Jeffrey Herlings, später die Verletzung von GasGas-Ass Glenn Coldenhoff und jetzt kommt auch der positive Corona-Test bei WM-Geheimtipp Jorge Prado (Red Bull-KTM).

Tim Gajser und die HRC-Truppe haben die Titelverteidigung in der Königsklasse der Motocross-WM schon fast in der Tasche, auch wenn der bescheidene Slowene nicht viel Wind macht. Aber: Gajser hat ausgerechnet auf sandigem Untergrund seine verbliebenen Gegner klar besiegt, eine Stärke, die vor dieser Saison beim Slowenen noch so nicht zu erkennen war.

«Ich bin wirklich gut gefahren und bin glücklich», gestand der 24-jährige Honda-Star. «Im zweiten Lauf war ich nach dem Sturz auf Platz 7 oder so. Dann konnte ich den Rhythmus wieder finden und hatte einige gute Linien. Ich habe einige Überholmanöver geschafft und konnte wieder in Führung gehen.»

«Ich hatte in Lommel bei allen drei Events einen guten Speed, das Fahren hat mirt Freude gemacht», ergänzte der WM-Favorit. «Im ersten Rennen gestern ist mir ein wichtiger 'Holeshot' gelungen, denn es hat geregnet udn die Piste war nass. Es war dann viel leichter, vorne wegzufahren als ständig mit Dreck beworfen zu werden. Im zweiten Rennen habe ich wieder den besten Start hingezaubert, aber in der ersten Runde bin ich gestürzt, als ich sideways rutschte. Es hat dann einige Zeit gedauert, bis ich mich wieder erfangen hatte. Ich bin super happy mit den zwei Siegen, wir haben das Weekend mit einer ausgezeichneten Performance beendet. Jetzt freue ich mich auf die Rennen im Trentino.»

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 2, 25.10.



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Brian Bogers (NED), KTM

8. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

9. Jordi Tixier (FRA), KTM

10. Antonio Cairoli (ITA), KTM

11. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

12. Dylan Walsh (NZL), Honda

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Freek van der Vilst (NED), KTM

15. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

18. Valentin Guillod (SUI), Honda

19. Adam Sterry (GBR), KTM

20. Petar Petrov (BUL), KTM

24. Tom Koch (GER), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tim Gajser (1-1)

2. Romain Febvre (2-2)

3. Jeremy Seewer (4-3)

WM-Stand nach WM-Lauf 15 von 18 Läufen:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 583

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 509, (-74)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 499, (-84)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-107)

5. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 465, (-118)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 403, (-180)

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-208)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 362, (-221)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 289, (-294)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-320)

17. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-449)

41. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-574)