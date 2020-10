Yamaha befördert EMX 250-Champion ins MX2-Werksteam

Mit Thibault Benistant hat Yamaha einen talentierten Nachwuchspiloten in seinen Reihen. Nach dem Gewinn der EMX250 steigt der Franzose ins Werksteam in der Motocross-WM MX2 auf.

Thibault Benistant ist einer der hoffnungsvollsten Nachwuchspiloten. Der 18 Jährige gewann 2018 die EMX125. zählte in seiner Rookie-Saison in der EMX250 bereits zu den Titelanwärter, um die Europameisterschaft in diesem Jahr beim Lauf Limburg-GP zu gewinnen.

Der Aufstieg in die MX2-WM war für den aus Avignon stammenden Benistant der logische Schritt.

«Thibault ist ein Yamaha-Gewächs und hat viel Potenzial – Seit 2010 ist er bereits bei Yamaha», sagte Teammanager Alexandre Kowalski. «Er fuhr die EMX125 mit unserem offiziellen Yamaha-Team, die ihn für höhere Aufgaben vorbereiteten. Sein Team in der EMX250 hat ebenfalls einen sehr guten Job erledigt. Mit ihnen verbesserte er seinen Fähigkeiten mit der YZF250F. Und nachdem er Europameister wurde, wird er mit dem Werksteam die MX2-WM fahren.»

Bereits am kommenden Wochenende wird der Teenager in Lommel im Yamaha-Werksteam sein MX2-Debüt geben.