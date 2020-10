Tim Gajser (Honda) gewinnt Lommel 3 souverän

Nach einem Crash in der ersten Runde musste sich WM-Leader Tim Gajser erst wieder nach vorn arbeiten. Der Slowene gewann überlegen den 2. Lauf und den Grand-Prix. Tony Cairoli (Red Bull KTM) stürzte zweimal.

Zweiter MXGP-Lauf von Lommel 3: Bereits in der ersten Runde stürzte Antonio Cairoli (KTM). Tim Gajser, der Laufsieger von Moto 1, gewann den 'holeshot', stürzte aber ebenfalls in der ersten Runde. Gajser konnte sich aber sehr schnell aufrappeln und auf P5 weiterfahren. Cairoli musste sich vom Ende des Feldes vorarbeiten, doch nach der Hälfte des Rennen stürzte er erneut und verlor erneut Positionen. Auf Rang 10 betrieb der Sizilianer am Ende Schadensbegrenzung.

Romain Febvre stand mit einem 2-2-Ergebnis auf dem zweiten Podiumsrang. Jeremy Seewer wurde mit einem 4-3-Ergebnis Dritter der Grand-Prix-Wertung. Seewer verbesserte sich von P4 auf Rang 3 der WM-Tabelle, nut noch 10 Punkte hinter Cairoli auf Rang2.

Arnaud Tonus (Yamaha), der den ersten Lauf auf Rang 8 beendete, zeigte einen guten zweiten Lauf. Der Schweizer stürzte kurz vor Schluss auf P4 liegend und fiel auf P6 zurück. Jeremy van Horebeek blieb auf P5 liegend wenige Meter vor der Ziellinie stehen und fiel von P5 auf P15 zurück. Damit wurde Tonus Fünfter.

In der WM-Tabelle konnte sich Tim Gajser weiter absetzen. Der Slowene baute seinen Vorsprung auf Cairoli heute von 55 auf 74 Punkte weiter deutlich aus. Antonio Cairoli rangiert weiterhin auf P2, doch Jeremy Seewer# hat auf Platz 3 nur noch 10 Punkte Rückstand zum Sizilianer. Der mit dem Corona-Virus infizierte Jorge Prado fiel auf Tabellenrang 4 zurück.

Am Ende des Tages stand Tim Gajser mit zwei Laufsiegen und zwei 'holeshots' verdient auf dem obersten Treppchen. Selbst ein Crash zu Beginn des zweiten Laufs konnte den Slowenen nicht aufhalten. Nächste Woche geht es mit dem letzten 'triple event' des Jahres in Trentino weiter.

Alle Einzelheiten vom zweiten MXGP-Lauf von Lommel 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tim Gajser gewinnt den Start vor Romain Febvre, Jeremy Seewer, Arnaud Tonus und Antonio Cairoli.



Noch 29 Min:

Cairoli stürzt und muss dem Feld hinterherfahren.



Noch 28 Min:

Gajser stürzt in Führung liegend. Seewer übernimmt die Spitze. Gajser fällt auf P5 zurück.



Noch 27 Min:

Führungswechsel! Febvre geht an Seewer vorbei in Führung, doch der Schweizer kontert!



Noch 26 Min:

Führungswechsel! Febvre nutzt einen Fehler von Seewer und übernimmt die Führung.



Noch 25 Min:

Cairoli hat P21 erreicht.



Noch 21 Min:

Febvre führt vor Seewer und Tonus.



Noch 20 Min:

Gajser geht an van Horebeek vorbei auf Rang 4.



Noch 18 Min:

Gajser geht an Tonus vorbei auf Rang 3. Cairoli rangiert auf P16.



Noch 16 Min:

Febvre führt mit 6 Sekunden Vorsprung.



Noch 15 Min:

Cairoli hat P14 erreicht.



Noch 14 Min:

Gajser kann die Lücke zu Seewer auf P2 schließen.



Noch 13 Min:

Gajser fliegt binnen einer halben Runde an Seewer auf Rang 2 heran und geht vorbei.



Noch 12 Min:

Febvre führt mit 9 Sekunden Vorsprung vor Gajser und Seewer.



Noch 10 Min:

Cairoli stürzt über das Vorderrad und fällt von P14 auf P16 zurück.



Noch 8 Min:

Paulin geht an van Horebeek vorbei auf P5.



Noch 7 Min:

Gajser kann die Lücke zu Leader Febvre schließen.



Noch 5 Min:

Gajser hat Febvre in Sichtweite.



Noch 3 Min:

Führungswechsel! Gajser geht außen an Febrve vorbei in Führung.



Noch 2 Min:

Febvre stürzt und verliert mehr als 10 Sekunden Zeit. Gajser kann sich an der Spitze sofort absetzen.



Noch 2 Runden:

Tonus stürzt auf P4 liegend und fällt auf Rang 6 zurück.



Letzte Runde:

Tim Gajser gewinnt den 2. Lauf mit einem Vorsprung von 18 Sekunden vor Romain Febvre und Jeremy Seewer. Jeremy van Horebeek bleibt wenige Meter vor dem Ziel liegen und fällt von P5 auf P15 zurück.

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 2:



1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

4. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

5. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

6. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

7. Brian Bogers (NED), KTM

8. Brent van Doninck (BEL), Husqvarna

9. Jordi Tixier (FRA), KTM

10. Antonio Cairoli (ITA), KTM

11. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

12. Dylan Walsh (NZL), Honda

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Freek van der Vilst (NED), KTM

15. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

18. Valentin Guillod (SUI), Honda

19. Adam Sterry (GBR), KTM

20. Petar Petrov (BUL), KTM

...

24. Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM

Grand-Prix-Wertung:



1. Tim Gajser (1-1)

2. Romain Febvre (2-2)

3. Jeremy Seewer (4-3)

WM-Stand nach WM-Lauf 15 von 18:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 583

2. Antonio Cairoli (ITA), KTM, 509, (-74)

3. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha, 499, (-84)

4. Jorge Prado (ESP), KTM, 476, (-107)

5. Romain Febvre (FRA), Kawasaki, 465, (-118)

6. Gautier Paulin (FRA), Yamaha, 403, (-180)

7. Glenn Coldenhoff (NED), GasGas, 375, (-208)

8. Clement Desalle (BEL), Kawasaki, 362, (-221)

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda, 289, (-294)

10. Jeffrey Herlings (NED), 263, (-320)

...

17. Henry Jacobi (GER), Yamaha, 134, (-449)

...

41. Tom Koch (GER), KTM, 9, (-574)