Lommel 3: Tim Gajser (Honda) im Regen vorn

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Tim Gajser (Honda) den ersten MXGP-Lauf im Regen von Lommel 3 vor Romain Febvre (Kawasaki) und Antonio Cairoli (red Bull KTM). Tom Koch (KTM) fiel aus.

15. Lauf zur MXGP Motocross-WM in Lommel, MXGP Of Lommel: Red Bull KTM-Werksfahrer Jorge Prado ist der erste prominente Ausfall durch eine Corona-Infektion im ersten Corona-Jahr. In Belgien fahren die Krankenhäuser derzeit wieder an ihr Kapazitätsgrenze und die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt rasant an.

Die Streckenbedingungen in Lommel waren durch die anhaltenden Regenfälle schwierig für alle Beteiligten.

WM-Leader Tim Gajser zog den 'holeshot' und gewann den ersten Lauf souverän vor Romain Febvre (Kawasaki), der zu Beginn des Rennens Druck auf den Führenden ausübte. Antonio Cairoli (KTM) konnte durch Prados Ausfall und Rang 3 im ersten Lauf seinen zweiten Tabellenrang.

Alle Einzelheiten vom ersten MXGP-Lauf von Lommel 3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Tim Gajser gewinnt den Start vor Antonio Cairoli und Romain Febvre.



Noch 28 Min:

Gajser führt vor Seewer ,Cairoli, Febvre, Tixier, Tonus, Bogers und Vlaanderen. Tom Koch rangiert auf P18.



Noch 29 Min:

Cairoli reiht sich auf P2 ein.



Noch 26 Min:

Febvre geht außen an Cairoli vorbei auf Rang 2.



Noch 25 Min:

Tim Gajser setzt sich an der Spitze ab.



Noch 23 Min:

Cairoli fällt auf P3 weiter zurück. Febvre hat Leader Gajser in Sichtweite.



Noch 22 Min:

Adam Sterry muss das Rennen nach Crash beenden. Er steuert mit demoliertem Bike die Box an.



Noch 20 Min:

Das Bike von Vlaanderen (P7) ist überhitzt. Paulin geht an Vlaanderen vorbei.



Noch 12 Min:

Clement Desalle kommt von der Strecke ab und fällt von P8 auf P10 zurück.



Noch 9 Min:

Brent van Doninck steuert die Box an.



Noch 6 Min:

Paulin springt an Tonus vorbei auf P5. Koch hat das Rennen beendet.



Noch 4 Min:

Tonus steuert die 'goggle lane' an und wechselt die Schutzbrille.



Noch 2 Min:

Paulin kracht in die KTM von Tixier, so dass dieser zu Boden muss. Paulin erreicht P5. Tixier fällt 2 Positionen zurück. Bobryshev stürzt.



Noch 2 Runden:

Gajser verwaltet seinen Vorsprung.



Letzte Runde:

Tim Gajser gewinnt den ersten MXGP-Lauf vor Romain Febvre und Antonio Cairoli. Es ist der 11. Laufsieg für den Slowenen in dieser Saison.

Ergebnis MXGP Lommel 3, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (FRA), Kawasaki

3. Antonio Cairoli (ITA), KTM

4. Jeremy Seewer (SUI), Yamaha

5. Gautier Paulin (FRA), Yamaha

6. Brian Bogers (NED), KTM

7. Jordi Tixier (FRA), KTM

8. Arnaud Tonus (SUI), Yamaha

9. Jeremy van Horebeek (BEL), Honda

10. Clement Desalle (BEL), Kawasaki

11. Nathan Watson (GBR), Honda

12. Petar Petrov (BUL), KTM

13. Calvin Vlaanderen (NED), Yamaha

14. Ivo Monticelli (ITA), GasGas

15. Miko Potisek (FRA), Yamaha

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna

17. Dylan Walsh (NZL), Honda

18. Evgeny Bobryshev (RUS), Husqvarna

19. Kay Ebben (NED), KTM

20. René Rannikko (FIN), Husqvarna

...

26. (DNF): Tom Koch (GER), KTM

...

DNS: Jorge Prado (ESP), KTM

DNS: Henry Jacobi (GER), Yamaha

DNS: Glenn Coldenhoff (NED), GasGas

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Husqvarna

DNS: Jeffrey Herlings (NED), KTM