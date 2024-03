Der WM-Start in Argentinien mit Zeitverschiebung

Die Motocross-WM beginnt an diesem Wochenende mit dem MXGP of Patagonia-Argentina. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen in den Nachmittags- und Abendstunden.

Am kommenden Wochenende beginnt in Argentinien die Motocross-WM 2024. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen in Europa am Samstag erst in den Abendstunden und am Sonntag ab 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Wetteraussichten für Patagonien sind exzellent: Bei vorhergesagtem Sonnenschein, leichter Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 28 Grad sind in Patagonien beste Rennbedingungen zu erwarten.

In der Top-Klasse MXGP ist die gesamte Weltelite am Start. Verletzungsbedingte Ausfälle sind bei den Top-Favoriten nicht zu beklagen. Allerdings verletzten sich Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini (Oberschenkelbruch) und Standing Construct Honda Neuzugang Alberto Forato (Daumen).

Besonders interessant wird der Einstieg von Fantic in die MXGP und das Debüt von Triumph in der MX2-Klasse. Bei den Vorsaisonrennen setzten sich alle Top-Favoriten durch, aber die Vorbereitungsrennen sind bestenfalls ein Gradmesser, bevor es jetzt am Wochenende ernst wird. Deutsche Starter sind in der MXGP nicht dabei, aber mit Jeremy Seewer (Kawasaki), Valentin Guillod (Honda) und Kevin Brumann (Husqvarna) sind in Argentinien 3 schweizerische WM-Piloten am start.

In der MX2-Klasse wird Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts leider fehlen. Er zog sich im Training einen Daumenbruch zu und wird den Saisonauftakt verpassen.

Alle Rennen der Motocross-WM 2024 können auch in diesem Jahr über das Portal MXGP-TV.com verfolgt werden. MXGP-TV.com bietet für die Liveübertragung der Motocross-WM ein Monats-Abo für 29,99€ und den Einzel-Grand-Prix für 20,99 . Der Saisonpass für alle Rennen inklusive MXoN kostet in diesem Jahr 160,99 €.

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Zeitplan Motocross-WM Argentinien *)

Samstag, 09.03.2024

16:00 - Studio Show mit Paul Malin

19:15 - Qualifying Race MX2

20:00 - Qualifying Race MXGP

Sonntag, 10. 03.2024

16:00 Uhr – MX2 Lauf 1

17:00 Uhr – MXGP Lauf 1

19:00 Uhr – MX2 Lauf 2

20:00 Uhr – MXGP Lauf 2



*) Angaben in MEZ und ohne Gewähr.