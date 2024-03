Ab 2026 E-Bike WM

WM-Serienvermarkter Infront Moto Racing kündigte am Rande des Argentinien-Grands-Prix die Einführung einer rein elektrischen WM-Klasse im Jahre 2026 an, die als Support-Rennen der MXGP-WM ausgetragen werden soll.

Am Rande des Saisoneröffnungsrennens der WM 2024 gab Serienvermarkter Infront Moto Racing bekannt, dass es ab 2026 eine rein elektrische Klasse im Rahmenprogramm der WM geben wird.

Es soll Herstellern wie Stark Varg und anderen Elektromarken die Chance geben, an einer Meisterschaft teilzunehmen und sich am Rande der MXGP vor großem Publikum Rennen zu präsentieren.

David Luongo, CEO von Infront Moto Racing, erklärte: «Wir haben in den letzten Monaten und Jahren viele Entwicklungen im Bereich der E-Mobilität im Zweiradbereich gesehen, daher denke ich, dass es ein guter Zeitpunkt ist, den Grundstein für eine neue Elektro-Klasse zu legen. Wir wollen die WM nicht mit normalen Maschinen vermischen, sondern einen Weg für die Entwicklung und das weitere Wachstum dieser Technologie schaffen. Wir werden sehen, wie sie sich entwickelt. Ich denke, dass MXGP als die beste Motocross-Plattform der Welt auch diese neue Technologie nutzen sollte. Deshalb kündigen wir an, dass wir im Jahr 2026 in Zusammenarbeit mit der FIM und den Herstellern ein neues Support-Rennen für eine Weltmeisterschaft mit E-Bikes ins Leben rufen werden, die parallel zur MXGP ausgetragen wird. Wir wollen dafür fünf oder sechs Rennen in Europa auswählen. So haben wir zwei Jahre Zeit, um mit der FIM und den Herstellern an den Regeln für die Motorräder zu arbeiten. Es wird dazu beitragen, das Paket eines MXGP-Wochenendes zu vervollständigen und den Herstellern mit einer sehr professionellen Plattform zu helfen, diese Produkte weiterzuentwickeln.»