NASCAR kehrt zurück: Im Mai über 18 Stunden live

Motorsport-Fans können sich freuen: Als erste große Rennserie kehrt die NASCAR Cup Series aus der wochenlangen Corona-bedingten Pause zurück.

Der Motorsport kehrt ganz langsam in eine neue Normalität zurück: Nach einer wochenlangen Corona-Pause nimmt die NASCAR Cup Series ihre Saison wieder auf. Die gute Nachricht: Sport1+ ist beim Comeback mittendrin

Der Pay-TV-Sender überträgt in der zweiten Mai-Hälfte alle vier Läufe des neuen Rennkalenders live. Damit stehen in diesem Monat noch über 18 Livestunden Motorsport-Action auf dem Programm. Los geht’s am kommenden Sonntag ab 21:30 Uhr mit dem «The Real Heroes 400» auf dem Darlington Raceway.

Die Wiederaufnahme der NASCAR Cup Series findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. So gehen die Events der populären US-Serie als «Geisterrennen» ohne Zuschauer vor Ort über die Bühne.

Zudem gilt ein abgeänderter Rennkalender mit neuen Terminen. Zum Auftakt wird zweimal auf dem Darlington Raceway gefahren, danach geht es zweimal nach Charlotte. Mit dabei ist jeweils auch ein Flutlichtrennen.

Sport1+überträgt das erste Rennen aus Darlington am Sonntag live ab 21:30 Uhr, der zweite Lauf unter Flutlicht steht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 21. Mai, live ab 01:30 auf dem Programm. Weiter geht es dann mit dem Coca-Cola 600 in Charlotte am Sonntag, 24. Mai live ab 23:30 Uhr. Das Flutlichtrennen in Charlotte wird in derNacht von Mittwoch auf Donnerstag, 28. Mai live ab 02:00 Uhr gezeigt.