Die Österreichische Rallye-Meisterschaft 2022

Kalender der Österreichischen Rallye-Meisterschaft 2022 und Entscheidungen der österreichischen Rallye-Kommission mit neuen Konzepten wurden am Mittwoch bekannt gegeben.

Im Rahmen der jeweils zu Saisonende stattfindenden Sitzung der Rallye-Kommission wurde auf die erfolgreich abgehaltenen Rallye-Veranstaltungen in Österreich zurückgeblickt, der Vorsitzende DI Willi Singer berichtete darüber hinaus über aktuelle internationale Geschehnisse und FIA-Arbeitsgruppen im Rallyesport, die sich aktuell vorwiegend mit den Themen Tracking-System, Tyre Warming Zones und elektronischer Zeitkarte beschäftigen. Die folgenden weiteren Themen wurden diskutiert und beschlossen:

Rallye One – neues Format für den Einstieg in den Rallyesport

Martin Pucher präsentierte das neue Konzept «Rallye One». Das Konzept soll neuen Fahrern sowie Offiziellen den Einstieg in den Rallyesport einfacher ermöglichen. Die Events werden unter Einhaltung der AMF Rallye Sporting Regulations (RSR) abgehalten. Die Veranstaltungen sollen ausschließlich an Wochenende ausgetragen werden, am ersten Tag sollen neben der Anreise die Administrative sowie die technische Abnahme stattfinden, dazu werden für den Abend diverse Informationsvorträge geplant. Am zweiten Tag werden maximal zwei unterschiedliche Sonderprüfungen besichtigt und mehrmals befahren. Das Konzept wird von den Initiatoren im Detail zeitgerecht der Öffentlichkeit vorgestellt.

Open N – Antrag Erweiterung diskutiert und Integration in den ORC für 2022 beschlossen

Der Antrag, den Toyota Yaris GR in das Open N Reglement zu integrieren wurde diskutiert. Da es hier jedoch keine homologierten Teile gibt, ist der Einsatz des Yaris 2022 nur wie bisher entweder unter Verwendung von homologierten Teilen von Subaru oder Mitsubishi im Rahmen des Open N – Reglements oder alternativ im Rahmen des M1-Reglements als seriennahes Fahrzeug möglich. In Sachen Klassenzuteilung wurde der Antrag, die Fahrzeuge der Open N Kategorie künftig in den Österreichischen Rallye Cup (ORC) zu integrieren, einstimmig beschlossen.

ORM 2022 – 8 Läufe eingereicht, die besten 5 Ergebnisse werden gewertet

Für 2022 wurden acht Rallyes als ORM-Lauf eingereicht, zudem zwei Läufe ohne ORM-Status. Die Möglichkeit, die ADAC 3 Städte Rallye als neunter ORM-Lauf in den Kalender aufzunehmen wurde diskutiert, nur eine Woche zeitlicher Abstand zum ORM-Saisonfinale bei der Rallye W4 und die große Anzahl der von österreichischen Veranstaltern eingereichten ORM-Läufe sprachen jedoch dagegen – selbst wenn zwei Veranstaltungen ausfallen sollten, stünde noch ein Streichresultat zur Verfügung. Die IG-Rallye (Interessensgemeinschaft der Veranstalter) sprach sich in diesem Zusammenhang einstimmig gegen die Aufnahme der ADAC 3 Städte Rallye in den ORM-Kalender 2022 aus, die Rallyekommission im nachfolgenden Umlaufbeschluss ebenso mehrheitlich. In Hinblick auf das Ziel, die Anzahl der Starts und die sportliche Wertigkeit zu erhöhen und das erforderliche Budget für Teams zu reduzieren, wurde die Anzahl der maximal gewerteten Läufe von vormals 6 Ergebnissen (Anzahl der gewerteten Läufe vor den Corona-Restriktionen) auf 5 Ergebnisse reduziert.

Kalender 2022:

25.-27.02.2022: LKW friends on the road Jännerrallye, Freistadt, OÖ

04.-05.03.2022: ARC Blaufränkischlandrallye, Deutschkreutz, Bgld.

18.-19.03.2022: Rebenland Rallye, Leutschach, Stmk.

08.-09.04.2022: 44 Int. Weinberger Holz Lavanttal Rallye, Wolfsberg, Ktn.

28.-29.05.2022: OBM Hartbergerland Rallye, Hartberg, Stmk.

17.-18.06.2022: Rallye St. Veit, Ktn.

14.-16.07.2022: Rallye Weiz, Stmk.

03.-04.09.2022: Aspang Rallye, NÖ

21.-22.10.2022. Rallye W4, Horn, NÖ

05.-06.11.2022. Herbstrallye, Dobersberg, NÖ