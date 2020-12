Erfolgreicher Start für den Peugeot 208 Rally 4

Neues Modell von Peugeot Sport zeigt in Europa einen löwenstarken Start im Jahr 2020, Peugeot 208 Rally 4 ist der Nachfolger des Peugeot 208 R2, das Rallye-Auto hat sich europaweit bei Sport-Events behauptet.

Mit bereits 145 Bestellungen hat das neue Flaggschiff von Peugeot Sport, der neue Peugeot 208 Rally 4, einen erfolgreichen Start hingelegt. Damit ist er seinem berühmten Vorgänger, dem meistverkauften 208 R2, bereits dicht auf den Fersen. Beweisen konnte sich das neue Vorzeigemodell von Peugeot Sport bereits unter der Führung von Rennsportlern wie Pedro Antunes und Paolo Andreucci. Bis zum 31. Dezember 2020 erreicht das Modell weitere Rallyepiloten.

Das Team von Peugeot hat es möglich gemacht, dass 80 bestellte Peugeot 208 Rally 4 Modelle noch bis zum 31. Dezember 2020 an ihre neuen Fahrerinnen und Fahrer ausgeliefert werden. Aufgrund der Pandemie sollte sich der Beginn der Auslieferungen zuerst bis zum Juli 2021 verzögern.

Angesichts der 185 Wettbewerbe, bei denen der Peugeot 208 Rally 4 Teams in ganz Europa unterstützen sollte, wurde das neue Modell von Peugeot Sport bei seiner Markteinführung mit Spannung erwartet. Seitdem hat das Fahrzeug die Rallyepiloten zuverlässig und leistungsstark unterstützt:

Pedro Antunes gewann die Klasse im Zweiradantrieb und belegte den neunten Gesamtrang in Portugal. Paolo Andreucci wurde italienischer Meister in der 2WD-Klasse und gewann alle vier Rallyes. Mathieu Franceschi sicherte sich den französischen Schotter-Rallye-Meistertitel in der 2WD-Kategorie. Alejandro Cachón wurde zum spanischen Junior-Rallye-Meister gekrönt und wird auch in der nächsten Saison mit Peugeot in der Rallye-Europameisterschaft (ERC3) antreten. Er wird versuchen, genauso erfolgreich zu sein, wie sein spanischer Landsmann Josep Bassas. Dieser beeindruckte im Jahr 2020 im Peugeot 208 Rally 4 als Zweitplatzierter in der ERC3-Wertung und vor allem durch seinen Sieg bei der Rallye Fafe.

Die Qualitäten des Peugeot 208 Rally 4 wurden auch von den etwa fünfzehn Crews gelobt, die am French Cup teilnahmen. Mathieu Franceschi gewann die einzige ausgetragene Runde (Rallye Mont-Blanc Morzine), bevor die Serie abgesagt werden musste. Der talentierte junge Franzose hatte dennoch Zeit, einen positiven Eindruck zu hinterlassen. 200 Teilnehmer, einschließlich dreißig Peugeot 208 R5 Autos, waren bei der Rallye dabei.

Expansion nach Amerika

Nachdem sich der Peugeot 208 Rally 4 bei europäischen Wettbewerben behauptet hat, wird seine Präsenz in amerikanischen Teams bald ausgeweitet. Vor wenigen Wochen startete bereits ein Fahrzeug in Peru.

François Wales, Direktor von Peugeot Sport: «Zu sehen, wie unser neuestes Modell von Anfang an mit der Spitze mithalten kann, war für alle bei Peugeot Sport eine große Freude. Mit Pedro Antunes, der seine erste Rallye gewonnen hat, und Josep Bassas, der auf den anspruchsvollen ERC Prüfungen unbestritten konkurrenzfähig war, hat unser Fahrzeug während der gesamten Saison bewiesen, dass es schnell und robust ist. Ein anderer wichtiger Punkt war für mich der Enthusiasmus der Fahrer für die in Frankreich und auf der iberischen Halbinsel organisierten Cups, bei denen wir mit mehr als dreißig Mannschaften teilnahmen – eine Belohnung für die harte Arbeit, die wir bisher geleistet haben und die zweifellos 2021 fortgesetzt wird.»