Mikkelsen sorgt mit Sieg für gelungene Skoda-Premiere

Andreas Mikkelsen sorgt mit dem Sieg bei der Lausitz-Rallye für eine gelungene Premiere des neuen Skoda Fabia RS Rally2, der mehrfache Lausitz-Sieger Matthias Kahle wird hinter Tom Kristensson diesmal Dritter.

Als Nachfolger des immer noch erfolgreichen Fabia Rally2 evo, der in den Händen von Efrén Llarena bereits die Rallye-Europameisterschaft gewonnen hat und unabhängig vom Sieg auch in der WRC2 das Meisterauto sein wird, sollte der Fabia RS Rally2 ursprünglich sein Debüt geben Rallye Finnland in der Rallye-Weltmeisterschaft. Aber Lieferkettenprobleme verzögerten diesen Zeitplan, und stattdessen konzentrierte sich Skoda darauf, sicherzustellen, dass es genügend Teile hatte, um es an die Kunden zu liefern, bevor das Auto seinen ersten Wettbewerbsstart machte.

Als Schnellster auf sechs der zehn Prüfungen der Veranstaltung betrug Mikkelsens letztendlicher Vorsprung 21,6 Sekunden auf den Tom Kristensson, Junior-WRC-Champion von 2020, im Hyundai i20 Rally2. Kristensson war der einzige andere Fahrer, der eine Etappe gewann und Mikkelsen auf SP3, SP8 und SP10 mit einer beeindruckenden Leistung verdrängte. Sein Hyundai war der einzige Nicht-Skoda in den Top 5.