Lia Block – 2024 Mitglied der Williams F1 Akademie

Lia Block, 17-jährige Tochter des verstorbenen Exzentrikers Ken Block, wird 2024 für Williams Racing in der völlig neuen, von der Formel 1 unterstützten Serie antreten

Lia Block wurde nun als Williams Racing-Fahrer für die F1 Akademie im nächsten Jahr bestätigt. Die 17-jährige US-Amerikanerin wird einen ART-Grand-Prix-Wagen in der für Pilotinnen reservierten, sieben Runden umfassenden Formel-1-Rahmenserie fahren. Als Tochter der US-Rallye- und Gymkhana-Sensation Ken Block ist Lia die jüngste Fahrerin, die jemals einen großen amerikanischen Rallye-Titel gewann, und holte sich in ihrem ersten vollen Jahr in der Serie die Open 2WD-Krone 2023.

Nächstes Jahr wird Block zu Rennen in ganz Europa, Asien und Nordamerika führen, wobei die Meisterschaft in Saudi-Arabien beginnt, bevor Veranstaltungen in Miami, Barcelona, Zandvoort, Singapur, Katar und Abu Dhabi stattfinden.

Block sagte: «Ich freue mich sehr, in die Williams Driver Akademie aufgenommen zu werden und werde dort 2024 auch starten! Das ist etwas, wovon ich nie hätte träumen können. Ich kann es kaum erwarten, diese neue Erfahrung anzunehmen und so viel wie möglich zu lernen.»

James Vowles, Teamchef von Williams Racing, fügte hinzu: «Wir freuen uns, Lia als Fahrerin unserer F1 Akademie für 2024 bei Williams Racing begrüßen zu dürfen. Lia hat im Motorsport bereits enorm viel erreicht, verfügt über ein unglaubliches Naturtalent und die Champion-Mentalität und Hingabe, um ihren Weg in den Formel-Rennsport zu einem Erfolg zu machen. Wir können es kaum erwarten, diese gemeinsame Reise anzutreten. Als Team engagieren wir uns für die gemeinsamen Bemühungen der Formel 1 und der F1 Akademie, den Frauenanteil im Motorsport zu verbessern, und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Lia als Schlüsselelement der Williams Racing Driver Akademie.»

Derek Dauncey ist Lias Mentor, seit sie mit dem Rennsport angefangen hat. Der Teammanager von Block House Racing gab zu, dass die 17-Jährige hoffte, ihre Optionen für den Rallyesport offen zu halten. «Als ich am Wochenende mit Lia und ihrer Mutter Lucy sprach, wurde deutlich, dass die Liebe, die Ken für den Rallyesport hatte, in der ganzen Familie spürbar ist», sagte Dauncey gegenüber DirtFish.

Dauncey weiter: «Es besteht immer noch Interesse daran, einige ARA-Veranstaltungen (amerikanische Rallye-Meisterschaft) im Jahr 2024 durchzuführen. Wie ich bereits sagte, liegt Lia und der gesamten Block-Familie der Rallyesport sehr am Herzen.» Lucy möchte einen Weg finden, ARA und ihre Mitbewerber auch in Zukunft zu unterstützen. «Diese Gelegenheit für Lia, das Rennprogramm der Williams Racing Driver Akademie zu starten, ist ein wahr gewordener Traum. Es ist ein Beweis für Lias Erfolge, dass Teams außerhalb des Rallyesports ihr Können gesehen haben.»