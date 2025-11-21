ADAC Opel Electric Rally Cup neu mit Mokka GSE

Talentschuppen elektrifiziert: Opel unterstützt weiterhin die Rallye-Stars von morgen. Der ADAC und Opel verlängern ihre langjährige erfolgreiche Partnerschaft im Rallye-Sport.

Der weltweit erste elektrische Rallye-Markenpokal wird künftig unter dem Titel ADAC Opel GSE Rally Cup ausgerichtet. Neu zum Einsatz kommen wird der 281 PS starke neuen Opel Mokka GSE Rally, der den bisher genutzten Opel Corsa Rally Electric als Nachfolger ersetzt. Der Mokka GSE ist zugleich das erste Fahrzeug, das gegenwärtig nach dem neuen FIA-eRally5-Reglement entwickelt wird.

Sieben Rallyes in sechs europäischen Ländern werden den ADAC Opel GSE Rally Cup 2026 noch spannender und internationaler machen. Saisonstart ist im Mai zur ELE Rallye in Eindhoven in den Niederlanden.

«Mit dem ADAC Opel Electric Rally Cup haben Opel und der ADAC den weltweit ersten elektrischen Rallye-Markenpokal erschaffen. Fünf erfolgreiche Saisons beweisen eindrucksvoll, dass nachhaltiger Motorsport reibungslos funktioniert und starke Performance und Nervenkitzel vereint. Unser Opel Corsa hat gezeigt, dass er auch im Rallyesport und als elektrische Version absolut zuverlässig ist. Als Teil unserer GSE-Strategie steht dieser Cup für nahbare, elektrische Performance und ist zugleich Sprungbrett für junge Rallye-Talente, wie die Rallye-Erfolge in höheren Klassen zeigen.Wir freuen uns, mit dem ADAC als Partner, vielen talentierten Teams und vor allem mit dem neuen Mokka GSE Rally auf die Saison 2026, die sehr viel Spannung bieten wird» kommentierte Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann die Präsentation.

ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser ergänzte: «Das innovative Konzept des ADAC Opel Electric Rally Cup zeigt, wie man erfolgreich die Arbeit mit jungen Talenten und elektrischen Motorsport verbindet. Der ADAC setzt sich als Vorreiter für mehr Nachhaltigkeit im Motorsport ein. Und mit der frühzeitigen Verlängerung unserer Kooperation mit Opel senden wir ein starkes Signal für den elektrischen Rallye-Sport, denn: Unser Cup ist die Talentschmiede des europäischen Rallye-Sports: Zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer, die hier ihre Karriere begonnen haben, konnten sich inzwischen erfolgreich auf nationaler und internationaler Bühne etablieren».

Mit der Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft von Opel und dem ADAC können sich die Teams und Fahrer zugleich darauf freuen, den ADAC Opel GSE Rally Cup mit dem neuen Mokka GSE Rally zu bestreiten. Mit einer Spitzenleistung von 281 PS ist der Mokka GSE Rally mehr als doppelt so stark wie der bisherig eingesetzte Opel Corsa Rally Electric (136 PS). Zusammen mit 345 Newtonmeter Drehmoment sowie ausgeklügelter Motorsport-Technik verspricht der neue Stromer eine Performance auf dem Niveau eines Rally4-Fahrzeugs.

Opel-Entwicklungschef Marcus Lott fügte hinzu:.«Seit dem Start dieses Motorsport-Pionierprojekts hat der Opel Corsa Rally Electric in jeder Saison durch Zuverlässigkeit, Robustheit und beeindruckende Fahrleistungen überzeugt - selbst unter anspruchsvollsten Rallye-Bedingungen. Jetzt zünden wir die nächste Stufe: Ich hatte die Chance, den Mokka GSE Rally bei der Rallye Stemwede in Norddeutschland im Einsatz zu sehen. Zu erleben, wie Motorsport-Fans auf unser künftiges Rallye-Fahrzeug reagieren, zeigt, dass wir mit unserem GSE-Label auf dem richtigen Weg sind und dass es eine gute Entscheidung war, den Mokka GSE auch als Serienmodell für unsere Kunden zu entwickeln».