Red Bull KTM ohne Walkner und Benavides in Abu Dhabi

Statt mit drei Werkspiloten wird Red Bull KTM beim zweiten Event der Rally-Raid-WM 2023 in Abu Dhabi nur mit Toby Price antreten. Warum Dakar-Sieger Kevin Benavides und auch Matthias Walkner fehlen.

Die Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) ist der zweite Saisonevent der Rally-Raid-WM 2023. Die Rallye beginnt am Sonntag, dem 26. Februar, mit einem kurzen Prolog, gefolgt von fünf vollen Renntagen in den kultigen Sanddünen der Region in der Nähe der Stadt. Das Rennen endet am 3. März nach über 2.000 Kilometern, wobei fast 1.300 Kilometer gegen die Uhr gefahren werden.

Die ADDC findet nur fünf Wochen nach der von Kevin Benavides (Red Bull KTM) gewonnenen Rallye Dakar statt. Als Sieger in Saudi-Arabien führt der Argentinier die Weltmeisterschaft, doch Benavides zog sich bei einem Sturz beim Shakedown-Test einen Oberschenkelbruch zu.

Fehlen wird erwartungsgemäß auch Matthias Walkner, der noch an seiner bei der Dakar zugezogenen Handgelenksverletzung laboriert. Der Österreicher hofft, bei der dritten Runde der Weltmeisterschaft in Mexiko Ende April wieder dabei zu sein.

Somit wird Toby Price der einzige Red Bull KTM-Pilot in Abi Dhabi sein. Als Dakar-Zweiter hat der Australier gute Chancen, mit einem guten Ergebnis die Gesamtführung zu übernehmen. Price gewann die ADDC bereits 2016.

«Nach einem wirklich starken Start in das Jahr sieht es für Abu Dhabi ziemlich gut aus. Es war keine große Pause nach einem so langen und intensiven Saisonauftakt, aber ich fühle mich gut und freue mich darauf, loszulegen», versichert das KTM-Aushängeschild. «Ich hatte ein wenig Zeit, um mich wieder mit der KTM 450 RALLY vertraut zu machen, und wir wissen, dass wir ein gutes Motorrad haben. Wir müssen jetzt nur noch die richtigen Dinge tun und sehen, was das Rennen bringt.»