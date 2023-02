Abu Dhabi, Prolog: Zwei Honda vor KTM und Hero

Mit der Abu Dhabi Desert Challenge kehrt die Rally-Raid-WM 2023 auf ihrer zweiten Station in die Wüste zurück. Am Sonntag fand der Prolog statt, der über die Startreihenfolge für die heutige erste Etappe entscheidet.

Nur wenige Wochen nach der Dakar 2023 findet in Abu Dhabi der zweite Event der 2022 gegründeten Rally-Raid-WM statt. Für Matthias Walkner reichte die Zeit nicht aus, um sein angeschlagenes Handgelenk in Form zu bringen. Der Österreicher vom Red Bull KTM Werksteam musste ebenso verzichten wie sein Teamkollege und Dakar-Sieger Kevin Benavides, der sich in der Vorbereitung eine Verletzung zuzog, was auch für GASGAS-Star Sam Sunderland gilt.

Somit ist die Teilnehmerliste um einige Namen reduziert. Mit Toby Price (Red Bull KTM), Skyler Howes (Husqvarna), den Honda-Piloten Adrien Van Beveren, Pablo Quintanilla, Ricky Brabec und Nacho Cornejo sowie Ross Branch und Sebastian Bühler von Hero Motorsport sind aber immer noch zahlreiche starke Fahrer in Abu Dhabi am Start.

Startschuss der diesjährigen Ausgabe war am Sonntag mit dem Prolog. Die schnellsten Teilnehmer brachten den Sprint über nur sieben Kilometern in unter sechs Minuten hinter sich, am schnellsten Quintanilla in exakt 5 Minuten. Der Chilene wählte für Etappe 1 die zehnte Startposition aus. Der zweitplatzierte van Beveren die neunte, der Prolog-Dritte Price die achte und so weiter.

«Es war eine kurze, aber sehr technische Strecke», befand der Prolog-Gewinner. «Wir sind von hinten gestartet und es gab viele Spuren in den Kurven. Manchmal war es ziemlich knifflig zu fahren, aber ich habe einen guten Prolog hingelegt.»

Die erste Etappe ist eine größere Herausforderung. Die Piloten führt es über eine Verbindung von 162 km und einer Wertungsprüfung über 242 km von Al Dhanna nach Quasr al Sarab. Das Biwak in Quasr al Sarab ist Ausgangspunkt aller weiteren Etappen. Die Abu Dhabi Desert Challenge endet am Freitag.

Abu Dhabi Desert Challenge 2023, Ergebnis Prolog