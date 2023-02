Abu Dhabi, Tag 1: Honda dominiert, Aus für Bühler

Pablo Quintanilla führt die Abu Dhabi an

Nach dem Prolog entschied Honda-Ass Pablo Quintanilla auch die erste Etappe der Abu Dhabi Desert Challenge für sich. In den Top-5 sind drei Honda, eine Hero und eine KTM. Für Sebastian Bühler ist die Rallye vorbei.

Als Sieger des Prologs am Sonntag wählte Pablo Quintanilla für den ersten Renntag in Abu Dhabi den zehnten Startplatz und profitierte so von den Spuren im Sand der vorderer Starter. Der schnelle Chilene im Werksteam der Honda-Racing Corporation nutzte sie für den deutlichen Etappensieg und distanzierte seinen Teamkollegen Adrien van Beveren um 2 min. Hero-Aushängeschild Ross Branch büßte als Dritter über drei Minuten ein.

«Es war eine gute Etappe für mich, ich fühlte mich gut mit dem Tempo. Ich hatte Adrien vor dem Tankstopp eingeholt, dann sind wir zusammen gefahren und haben bis zum Ende gepusht und ich denke, ich habe einige wichtige Minuten gewonnen», sagte der Tagessieger. «Die Etappe war anstrengend, mit vielen Steigungen und Gefällen. Wir mussten sehr vorsichtig sein. Aber ich fühlte mich recht gut und hatte einen guten Rhythmus.»

Die ersten drei Piloten, die die Etappe eröffneten, erhielten Zeitgutschriften. So spülte es Nacho Cornejo (Honda) auf den vierten Platz, dem für seine Führungsarbeit 3:39 min gutgeschrieben wurden. Husqvarna-Werkspilot Skyler Howes erhielt sogar eine Zeitgutschrift von 5:17 min, dennoch reichte es für den US-Amerikaner nur zu Platz 6 hinter Red Bull KTM-Star Toby Price (5.).

Pech auf Etappe 1 hatte Hero-Pilot Sebastian Bühler. Der Duisburger wurde in den Dünen von einem technischen Defekt heimgesucht und musste mehrere Stunden in den Dünen ausharren, bis er geborgen wurde. Das Reglement verbietet RallyGP-Piloten die Fortsetzung, für Bühler ist die ADDC 2023 somit bereits beendet.

In der Gesamtwertung führt Quintanilla vor van Beveren (+ 2:16 min) sowie Price und Branch (+ 5:17 und 5:20 min).

Die zweite Etappe führt die Teilnehmer am Dienstag in einer Schleife über 257 Kilometer um Qasr Al Sarab, ergänzt durch eine 108 km lange Verbindungsstrecke. Im Empty Quarter warten viel Sand und riesige Dünen, die es zu überwinden gilt.