Tobias Ebster bestraft: «Da haben sie mich erwischt»

In Abwesenheit von Matthias Walkner (Red Bull KTM) versucht sich der junge Tiroler Tobias Ebster (GASGAS) bei der Rallye-Raid-WM im Wüstenstaat Abu Dhabi und kann dabei viel von den Werksfahrern lernen.

Nach den ersten drei Etappen der Rallye in Abu Dhabi – der Desert Challenge – führt bei den Motorrädern der französische Honda-Werksfahrer Adrien Van Beveren. Den Tagessieg auf dem dritten Teilstück sicherte sich am Dienstag Husqvarna-Werkspilot Luciano Benavides aus Argentinien, am Mittwoch war Red-Bull-KTM-Ass Toby Price der Schnellste.

Mit dabei ist in Abu Dhabi auch der Österreicher Tobias Ebster, der eine GASGAS einsetzt und in Abwesenheit des verletzten Matthias Walkner (Red Bull KTM) die österreichischen Farben hochhält. Der 25-jährige Tiroler startete im Prolog mit dem starken neunten Rang und verlor nur 22 Sekunden auf den chilenischen Tagessieger Pablo Quintanilla (Honda).



In Abu Dhabi sind die offiziellen Werksteams von Honda, Hero, KTM und Husqvarna am Start. Ebster kam am Mittwoch als Zwölfter ins Ziel, nachdem er eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen hatte. «Ich habe eine Speeding-Strafe kassiert, weil in den Dünen nur 30 km/h erlaubt waren und sie mich kurz erwischt haben», berichtete der Zillertaler.



Am Dienstag hatte Ebster in den Dünen einen Abflug fabriziert und Zeit eingebüßt. «Im Grunde war der Mittwoch eine coole Etappe. Leider war ich vom Dienstag noch ziemlich fertig, wurde von Fahrern hinter mir eingeholt und bin dann mit ihnen mitgefahren, um ein bisschen Energie zu sparen. Ich hatte aber keinen Sturz und habe mich auch nicht verfahren.»



In der Gesamtwertung liegt Ebster mit guten 54 Minuten Rückstand auf dem tadellosen elften Platz.



Tobi Ebster ist der Neffe von Ex-Motocross-Weltmeister und KTM-Berater Heinz Kinigadner (62) und wird von diesem auch gefördert. Kinigadner hilft mit der Ausrüstung und hat gemeinsam mit Ebster ein Sponsoren-Paket geschnürt. In der abgelaufenen Saison hat Ebster bereits einen Meilenstein geschafft und sich den Rallye-EM-Titel gesichert.