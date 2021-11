Abu Dhabi: Cristina Gutiérrez driftet zum Titel

Die Spanierin Cristina Gutiérrez schrieb beim 30-jährigen Jubiläum der Abu Dhabi Desert Challenge Geschichte, sie sammelte genügend Punkte, um als erste Fahrerin den FIA-Weltcup für Cross-Country-Rallyes zu gewinnen.

Gutiérrez und Co-Pilot François Cazalet (F) vom Red Bull Off-Road Junior Team kämpften sich nach zwei schwierigen Auftaktetappen wieder ins Geschehen zurück und sammelten genug Punkte, um sich außerhalb der Reichweite von Landsmann Fernando Alvarez für einen historischen ersten Titel zu behaupten.

Anfang des Jahres war die Spanierin die erste Frau, die seit dem letzten Etappensieg von Jutta Kleinschmidt im Jahr 2005 eine Etappe der Rallye Dakar gewonnen hat, und ihr folgte ein emotional aufgeladener Sieg in ihrer Heimat Spanien bei der Andalusien-Rallye und der Rallye Kasachstan im Mai. Sie zog sich während der letzten Etappe in Kasachstan drei gebrochene Wirbel zu und kehrte nach zwei Monaten intensiver Genesung zurück, um bei der Rallye Marokko letzten Monat weitere wertvolle Meisterschaftspunkte zu sammeln.

Die 30-Jährige jubelte: «Wir sind Weltmeister! Ich kann es nicht glauben. Nach einem so harten Jahr, das ich hatte, kann ich nicht glücklicher sein. Vor allem die ersten Etappen waren nicht einfach. Letztendlich haben wir es geschafft, eine gute Pace zu finden, Fehler zu vermeiden und wichtige Punkte für die Meisterschaft mitzunehmen. Diese Rennen sind so lang, dass es schwierig ist, auf jeder Etappe immer vorne zu liegen.»

Die anderen Red Bull Off-Road Junior Team-Crews Seth Quintero/Dennis Zenz (USA/D) und Guillaume De Mevius/Tom Colsoul (B) traten ebenfalls an, während Quintero am Dienstag aufgrund eines steifen Nackens aufhörte und De Mevius weitermachte die Mission, ihren OT3 der Spezifikation 2022 für Dakar vorzubereiten.

Unterdessen gewann die 50-jährige Legende Nasser Al-Attiyah die ersten vier Etappen in der T1-Wagen-Kategorie und baute sich einen riesigen Vorsprung von 23:48 Minuten vor dem Argentinier Lucio Alvarez auf, der in die letzte Etappe einzieht. Alvarez holte sich schließlich einen Etappensieg mit 1:53 Minuten vor Yazeed Al Rajhi, während Al-Attiyah mit 2:46 Sekunden wieder Dritter wurde und mit 21:02 Minuten die Gesamtwertung gewann und der Pole Kuba Przygonski am Tag nach einem gemischten Rennen Vierter wurde.

Al-Attiyah aus Katar und der französische Co-Pilot Matthieu Baumel führten den FIA-Weltcup für Cross-Country-Rallyes 2021 vor dem Rennen an, wobei Al-Attiyah seinen fünften Titel holte und Baumel seinen vierten.