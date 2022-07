Baja Aragon: Zwei MINI JCW Rally in den Top 10

Rang fünf für Luis Recuenco Alcañiz bei der spanischen Baja Aragon, Pech für Sebastian Halpern und Krzysztof Holowczyc, Sieg wie der für Nasser Al-Attiyah.

Bei der Baja Aragon in Spanien, gleichzeitig vierte Runde des FIA World Cup for Cross-Country-Bajas, konnten die beiden von X-raid eingesetzten Mini JCW Rally-Crews ihr Können nicht ausspielen. Die beiden Argentinier Sebastian Halpern und Bernardo «Ronnie» Graue sowie die beiden Polen Krzysztof Holowczyc und Lukasz Kurzeja mussten die Baja vorzeitig wegen technischer Probleme beenden.

In Spanien waren noch weitere Mini Rallyfahrzeuge im Einsatz. Die Mini JCW Rally Crew Joao Ferreira und David Monteiro verzichteten nach Problemen am Samstag auf einen Restart am Sonntag. Sie wollen sich auf die Hungarian Baja konzentrieren, die Teil des FIA European Cup for Cross-Country-Bajas ist. Dort führen die beiden Potugiesen derzeit die Gesamtwertung an.

Die beiden Spanier Luis Recuenco Alcañiz und Sergio Peinado Jimenez erreichten im Mini ALL4 Racing den fünften Gesamtrang. Sie führen in der Spanischen Cross-Country-Meisterschaft die Gesamtwertung an. Das portugiesische Duo Alejandro Martins / José Marques erreichten mit dem neunten Rang ebenfalls einen Platz in den Top 10.

Die Baja Aragon gewann wie im Vorjahr Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux, 3:02 Minuten vor seinem Toyota-Partner Yazeed Al-Rajhi.