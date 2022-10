Andalusien: Nasser Al-Attiyah beim Finale vone

Beim Finale der erstmals ausgetragenen Rallye-Raid-Weltmeisterschaft hat Nasser Al-Attiyah in Andalusien die Führung vor dem Toyota-Kollegen Yazeed Al-Rajhi übernommen, Titelrivale Sebastien Loeb mit etwas Pech.

Der Donnerstag hätte der Tag für Sebastien Loeb werden sollen, mit günstigem Terrain vor ihm und vollem Vertrauen in seinen Beifahrer. Am Ende lief es nicht ganz wie geplant: Erst Navigationsfehler und dann wieder einmal die Lenkung seines Prodrive BRX Hunters. All dies hinderte ihn daran, um den Sieg zu kämpfen, der problemlos an Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) ging, der auf den von ihm so geliebten andalusischen Straßen mehrere andere Konkurrenten überholen konnte. Im Toyota Hilux lag er am Abend 8:46 Minuten vor seinem Toyota-Partner Yazeed Al-Rajhi. Immerhin konnte Loeb den Schaden minimieren und den Tag als Dritter (+ 11.25) beenden.

Obwohl Mathieu Serradori (SRT Motorsport) im ersten Teil der Etappe in T3 führte, ging der Sieg in der Kategorie am Ende an Guillaume De Mevius (Red Bull Off-Road Junior Team). Der Belgier hatte mehr Glück als seine Teamkollegen: Sowohl Quintero als auch Cristina Gutiérrez fuhren fast die gesamte Etappe ohne Hinterradbremsen an ihren OT3.

In T4 gewann Gerard Farres (Can-Am Factory South Racing) die Etappe bei seinem ersten Wettkampfeinsatz seit seinem zweiten Platz bei der Dakar 2022.

Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) atmete auf, nachdem er den ersten langen Tag der Rallye Andalusien 2022 dominiert hat und vor allem, nachdem Sebastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) in Sevilla nur Dritter werden konnte.

Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing): «Heute haben wir uns entschieden, von Anfang an anzugreifen, und wir haben einen großartigen Job gemacht, keine Fehler. Diese Zeit geschafft zu haben, ist unglaublich für mich. Wir werden versuchen, so weiterzumachen, heute haben wir gewonnen. Auf der Etappe haben wir fünf Punkte für die Meisterschaft geholt, wir sind führend. Die anderen werden morgen pushen, aber wir werden versuchen, es zu schaffen. Es war nicht einfach zu überholen, drei oder vier Can-Am-Fahrer waren vor uns und einer von ihnen hat unsere Windschutzscheibe zerbrochen, aber ich bin kein Risiko eingegangen, weil man die anderen Konkurrenten respektieren muss.»

Sebastien Loeb (Bahrain RX): «Es war kein Problem mit der Startposition, wir hatten Navigationsprobleme. Wir haben sieben Minuten verloren, um nach einem Wegpunkt zu suchen, und das ist eine lange Zeit. Dann haben wir nur versucht, ins Ziel zu kommen, aber wir mussten es auch. Ein Problem mit der Servolenkung, ich konnte in den langsamen Kurven kaum lenken und auf halber Strecke dachte ich, es wäre alles vorbei. Ich konnte am Ende konstant und ruhig fahren. Hoffentlich wird es morgen besser.»