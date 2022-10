Nasser Al-Attiyah ist Rallye-Raid-Weltmeister

Nasser Al-Attiyah hat mit dem zweiten Platz beim Finale im spanischen Andalusien die erste Rallye-Raid-Weltmeisterschaft gewonnen. Der zweite Platz hinter seinem Titelrivalen Sébastien Loeb reichte zum Titel.

Bei der Rally Andalucia erreichte der vierfache Dakar-Sieger aus Katar im Toyota Hilux 6 6,0 Sekunden hinter seinem Titelrivalen, dem WM-Zweiten, Sébastien Loeb im Prodrive Hunter BX den Ehrenrang, der zum Titelgewinn reichte. Der Norddeutsche Dirk von Zitzewitz als Beifahrer im Toyota Hilux kam von Yazeed Al-Rajhi auf den dritten Platz (+ 8:26).

Die allererste Rallye-Raid-Weltmeisterschaft ist in Spanien zu Ende gegangen und hat eine Reihe hart erkämpfter Siege in allen Kategorien geliefert. Die Serie mit vier Rennen auf drei Kontinenten hat die besten Offroader der Welt hervorgebracht. Und jetzt richtet sich der Fokus des Konvois auf die bevorstehende Rallye Dakar 2023, die im nächsten Januar von Saudi-Arabien ausgerichtet wird.

Ein pulsierender Kampf zwischen Nasser Al-Attiyah (QAT) und Sébastien Loeb (F) hat uns die ganze Saison über in Atem gehalten. Der Dakar-Sieg von Attiyah Anfang dieses Jahres – in seinem Toyota Hilux neben Beifahrer Mathieu Baumel (F) – war der perfekte Start für seine Meisterschaft. Der katarische Racer hatte jedoch die ganze Saison über keinen Moment Zeit, um sich von seinem französischen Rivalen Loeb zu lösen, und erst auf der Ziellinie der Andalusien-Rallye konnte sich Al-Attiyah über seinen jüngsten Titel freuen.

«Das Hauptziel war hier, die allererste Weltmeisterschaft zu gewinnen. Es war ein tolles Rennjahr. Zwischen uns und Sébastien war es immer sehr eng», sagte der erste Weltmeister Nasser Al-Attiyah.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) bleibt der König der Rallye-Raids. Der Fahrer aus Katar, fünfmaliger Gewinner des FIA-Weltcups für Cross-Country-Rallyes, fügte seinem Lebenslauf mit seiner ersten FIA-Rallye-Raid-Weltmeisterschaft einen neuen Titel hinzu. Obwohl sein Triumph bei der Dakar 2022 ihn zum offensichtlichen Favoriten hätte machen müssen, landete ein herausragender Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) eine Menge Bonuspunkte für Etappensiege und schleppte sich nach dem größten Event bis auf einen Punkt an Al-Attiyah heran. Ein Sturz in der Eröffnungsphase der Abu Dhabi Desert Challenge brachte den Katarer ins Trudeln, aber er erholte sich, indem einen Etappensieg nach dem anderen einfuhr. Nach dem Sommer folgte für Al-Attiyah ein Podiumsplatz bei der Rallye Marokko. Den Titelgewinn besiegelte der Toyota-Pilot mit dem zweiten Gesamtrang bei der Andalusien-Rallye, der für den WM-Titel reichte.

Loeb war so entschlossen, die Lücke zu Al-Attiyah zu schließen, dass der neunmalige WRC-Champion schließlich die T1-Autoklasse in Andalusien gewann. Das Siegerergebnis neben Beifahrer Fabian Lurquin (B) im Prodrive Hunter BRX zeigt, dass er bereit ist, bei der Rallye Dakar im nächsten Januar wieder nach vorne zu drängen.

«Es ist fantastisch, Bahrain Raid Xtreme den ersten Sieg in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft zu bescheren, da wir seit 2020 hart daran gearbeitet haben, diesen Sieg zu erringen. Es ist wirklich großartig für alle», erklärte Loeb.

Es war eine entspannte letzte Etappe in Spanien für Chaleco López (CHL), nachdem am Tag zuvor bereits bestätigt wurde, dass er den T3-Wettbewerb der W2RC gewonnen hat. Obwohl die Meisterschaft bereits feststeht, gab der Chilene auf der vierten und letzten Etappe Vollgas und wurde Gesamtdritter. Dieses Ergebnis bedeutet, dass López und Beifahrer Oriol Mena (E) ihren Can-Am bei allen vier Rennen dieser Saison auf dem Podium geparkt haben, was sie zu würdigen Meisterschaftsgewinnern macht.

«Es war ein wirklich langes Jahr seit Dakar. Wir mussten das ganze Jahr über in Bestform sein, um an der Spitze zu bleiben. Ich muss mich bei meinem gesamten Team bedanken, dass sie dieses Ergebnis möglich gemacht haben», so Chaleco Lopez

Zum T3-Sieg in Spanien fuhren Guillaume De Mevius (B) und Beifahrer François Cazalet (F) in ihrem OT3. Die Mannschaft des Red Bull Off-Road Junior Teams gewann jede Etappe bei der Rallye Andalusien und erzielte das bestmögliche Ergebnis vor der Rückkehr zur Dakar Anfang nächsten Jahres. Das Ergebnis bedeutet, dass Cazalet die W2RC-Saison als erfolgreichster Beifahrer in der T3-Klasse beendet.

«Mein Beifahrer ist Weltmeister und jetzt habe ich meinen ersten Sieg in der W2RC, dem habe ich lange nachgejagt, also ist es großartig, ihn jetzt endlich zu haben», meinte Guillaume de Mevius.

Es war ein weiterer Fahrer des Red Bull Offroad Junior Teams, der López in der W2RC-Gesamtwertung am nächsten kam. Seth Quintero (USA) und Beifahrer Dennis Zenz (D) brachten ihren OT3 in Spanien auf den zweiten Gesamtrang, was ihnen den zweiten Gesamtrang in der W2RC T3-Endwertung einbrachte. Quintero hatte mit einigen technischen Problemen zu kämpfen und konnte nur auf der vierten und letzten Etappe in Spanien einen sauberen Lauf genießen. Der dritte Gesamtrang im ersten W2RC T3-Wettbewerb geht an Cristina Gutiérrez (E). Die gebürtige Spanierin wurde in Andalusien zusammen mit Beifahrer Pablo Moreno (ESP) in seinem OT3 Vierter und beendete eine Saison mit herausragender Konstanz.

Die nächste W2RC-Saison besteht aus der Dakar 2023, der Abu Dhabi Desert Challenge, der Sonora Rally (Mexiko), der Desafío Ruta 40 (Argentinien) und der Rallye Marokko.