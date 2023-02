Ekström will mehr Rally-Raid-Einsätze im Audi

Audi startet nur bei ausgewählten Events in der Rally-Raid-Weltmeisterschaft WRC2, das ist aber dem schwedischen Duo Mattias Ekström und Emil Bergkvist zu wenig, sie fordern mehr Einsätze.

Das schwedische Duo beendete die Rallye Dakar im vergangenen Monat als bestplatzierte Audi-Crew nach einem schwierigen Rennen für die drei Hybrid-RS Q e-tron E2. Das Fahrzeug der T1-Ultimate-Klasse von Audi sah wie einer der Favoriten auf den Sieg aus, Ekström gewann den Prolog, aber elektrische Probleme an seinem Auto, gefolgt von Unfällen seiner Teamkollegen Carlos Sainz und Stéphane Peterhansel, machten alle Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis zunichte.

Für Ekström und Bergkvist war das Erreichen des Ziels in arabischen Dammam jedoch eine nützliche Wettkampferfahrung im Cross-Country-Rallyesport, etwas, das den beiden während der Entwicklung von Audi gefehlt hat, seit sie letztes Jahr in die Disziplin eingestiegen sind.

«Man kann sagen, dass die Region, in der wir gefahren sind, viel Sand war und ich noch nie im Empty Quarter war, das dem Rennen der Abu Dhabi Desert Challenge sehr ähnlich ist», sagte Ekström, der neue Sportdirektor in der RallyCross-Weltmeisterschaft, am Ende der Dakar im letzten Monat. Und ich erinnere mich, dass ich vor einem Jahr gefragt habe, ob ich das Rennen machen könnte, und Stéphane hat es am Ende getan. Um schnell zu sein, musst du mehr trainieren, und wenn du nicht trainierst, wirst du nicht schneller, also war ich mit unserem ersten Mal im Empty Quarter ziemlich zufrieden.»

Wie im vergangenen Jahr startet Audi in dieser Saison nicht in der kompletten Saison der Rally-Raid-Weltmeisterschaft, sondern könnte stattdessen an ausgewählten Veranstaltungen teilnehmen.

Der zweite Lauf der Saison ist die Abu Dhabi Desert Challenge, die Peterhansel 2022 gewann und damit Audi seinen ersten Cross-Country-Sieg bescherte. Ekströms Wunsch nach konkurrenzfähigerem Laufen bei Dakar-ähnlichen Bedingungen wird auch von Navigator Bergkvist geteilt.

«Ich mache mir keine Sorgen um das Tempo für die Zukunft, und das ist wirklich gut», sagte Bergkvist. «Die zweite Woche der Dakar war sehr gut, mit vielen Top-3-Etappenergebnissen, sicher hat die erste Woche unsere Chancen mit Reifenschäden und einigen technischen Problemen zunichte gemacht.»

Bei der Abu Dhabi Desert Challenge sind auch mit von der Partie in der T3-Klasse Mattias Ekström und Beifahrer Emil Bergkvist, die für diese Rallye ihren Audi RS Q e-tron Evo 2 gegen einen Can-Am tauschen. «Auf dem Sofa zu sitzen ist nicht mein Ding, also sehen wir uns bei der Abu Dhabi Desert Challenge. Diesmal in der Klasse T3 mit einem Can-Am von South Racing», erklärte Mattias Ekström.