Abu Dhabi: Loeb Out – Toyota-Trio mit Chef Al-Attiyah

Toyota dominierte die zweite Runde zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft bei Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) mit Nasser Al Attiyah vor Yazeed Al Rajhi und Henk Lategan.

Tabellenführer Sébastien Loeb konnte im Prodrive BRX Hunter die erste Prüfung aufgrund einer Mechanik nicht beenden und Guerlain Chicherit zog sich aus dem Rennen zurück, nachdem er in den Dünen krank geworden war.

Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing) war wahrscheinlich auf einen harten Wettbewerb mit seinen Hauptkonkurrenten um die Meisterschaft eingestellt. Der Gesamtführende Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) kam nach nur 39 Rennkilometern mit Kühlmittelschläuchen zum Stehen. Sein anschließender Rückzug aus dem Rennen bedeutet das Ende seiner ADDC-Titelherausforderung und wiederholte seinen Albtraum vom letzten Jahr, als er am ersten Tag ebenfalls das Handtuch werfen musste.

Dieses Mal war sein katarischer Rivale jedoch nicht so freundlich, ihm den Boulevard der zerbrochenen Träume hinunter zu folgen! Stattdessen geriet auch Guerlain Chicherit, der andere Prodrive-Teilnehmer, der am ersten Kontrollpunkt dicht hinter dem Werks-Hilux gewesen war, in ernsthafte Schwierigkeiten. Der Franzose musste nach einem Anfall von «Seekrankheit» mehrmals anhalten, in einem Meer aus Dünen. Am Ende entschied er sich, das Rennen abzubrechen, obwohl er die Etappe auf dem dritten Gesamtrang beendete.

Toyota erzielte einen sauberen Sieg, wobei die drei Hilux-Fahrer Nasser Al Attiyah, Yazeed Al Rajhi und Henk Lategan die Top 3 der Etappe und der Gesamtwertung eroberten. In der T3-Kategorie überholte Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA) seinen Teamkollegen Austin Jones. Der WM-Führende legte einen mutigen Ritt auf den zweiten Platz hin. Obwohl wertvolle Punkte auf dem Spiel standen, eilte der Amerikaner seiner Teamkollegin Cristina Gutiérrez (Red Bull Can-Am Factory) ohne lange nachzudenken zu Hilfe, nachdem ihr der Sprit ausgegangen war.

Mattias Ekström, der die meiste Zeit der Etappe Zweiter in der Kategorie war, teilte das Schicksal des Spaniers. In der Zwischenzeit eroberte Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) die T4-Bühne. Pau Navarro (FN Speed), der etwas mehr als 5 Minuten hinter dem Etappensieger und vorläufigen Führenden ins Ziel kam, entwickelt sich in dieser Runde zu seinem Erzrivale.