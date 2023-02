Abu Dhabi: Wüsten-Scheich Nasser Al-Attiyah

Der fünffache Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah aus Katar zeigt auch beim Lauf zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft im benachbarten Abu Dhabi, wer der Scheich in der Sandwüste ist und baute seine Führung weiter aus.

Etappe zwei der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) führte das Feld auf einer Schleife um das Herz der Liwa-Wüste. Die sonnenverbrannte Strecke erstreckte sich über 250 Kilometer, davon etwa die Hälfte in den Dünen.

Leader Nasser Al Attiyah hätte das Autorennen konservativ angehen können, aber stattdessen schlug er im Toyota Hilux seinen Markenkollegen Yazeed Al Rajhi und Martin Prokop im Ford. Der Fahrer von Toyota Gazoo Racing baute seine Gesamtführung auf den Saudi Al-Rajhi aus.

Am Monat sah Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing), wie Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme), sein Hauptrivale im Kampf um die Weltmeisterschaft, auf der ersten Etappe der ADDC ausschied, nachdem Loeb sich aus der Wertungsprüfung zurückgezogen hatte. Am Dienstagmorgen fragten sich einige, ob der Katarer konservativ fahren würde, wie er es in der zweiten Woche der Dakar getan hatte, als er dem Franzosen einen freien Lauf gab, um sechs Etappensiege in Folge zu holen und eine Rekordernte an Punkten einzufahren.

Al Attiyah antwortete laut und deutlich, überrollte die Gegner und lag in der Tageswertung am Ende 7'47″ vor Loeb und 12'14″ auf Al Rajhi. Im Biwak wurde der Loeb jedoch mit einer 15-Minuten-Strafe belegt, weil er während der Wertungsprüfung einen Wegpunkt verpasst hatte, und einer 50-Stunden-Strafe, weil er nach den gestrigen mechanischen Problemen seinen Motor über Nacht gewechselt hatte, wie in den Regeln festgelegt. Al Attiyah führt jetzt Al Rajhi mit 18:19″ vor Al-Rajhi.

Unterdessen erholte sich Mattias Ekström von der gestrigen Kraftstofferschöpfung, um die T3-Spezialprüfung zu gewinnen und Fünfter in der Gesamtetappe zu werden, 18:30″ hinter Al Attiyah. Der Schwede und der South Racing / Can-Am, den er für den ADDC ausgewählt hatte, erwiesen sich als stärker als die drei Fahrer des Red Bull Off-Road Junior Team USA, Seth Quintero (+ 2'41″), Austin Jones (+ 4'34″) und Mitch Guthrie (+ 4′34″). Quintero führt die Gesamtführung mit 9:41″ Vorsprung auf Jones, während Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing) Dritter unter den W2RC-Teilnehmern ist. Währenddessen holte sich Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) den besten W2RC-Platz in der T4-Kategorie, fast 4 Minuten auf Pau Navarro (FN Speed). Der Litauer behielt die Gesamtführung mit mehr als 9 Minuten Vorsprung vor Catal