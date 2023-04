Internationale Off-Road-Stars erstmals in Mexiko

115 Fahrzeuge wurden nach der routinemäßigen technischen Abnahme im Parque La Ruina von Hermosillo für den Start der neunten Ausgabe der Sonora Rally freigegeben. Sie zählt erstmals zur Weltmeisterschaft.

Es werden 27 FIA-Crews und 34 FIM-Fahrer am Rennen teilnehmen, zusammen mit 54 Teilnehmern in der nationalen Klasse. In der FIA-Kategorie wird der Hauptkampf zwischen dem Führenden der Meisterschaft, Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme – 101 Punkte), und seinem engsten Rivalen Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing – 85 Punkte) ausgetragen, die nur 16 Punkte auseinander liegen.

Am Sonntag beginnt der 10 Kilometer lange Prolog auf einer Dragster-Strecke im echten amerikanischen Stil, es dreht sich alles um die Show, bei Temperaturen von voraussichtlich 36 °C. Die zehn schnellsten Teilnehmer dürfen ihre Startreihenfolge für die erste Etappe am Montag auswählen, eine Schleife im Norden von Hermosillo.

Loeb schon sechs Mal in Mexiko gewonnen

Der WM-Leader Sébastien Loeb hat sich von einer verpassten Flugverbindung und Problemen mit dem Versand von Ersatzteilen für das BRX-Team aus dem Hafen von Los Angeles erholt und ist bereit, seine erste Sonora-Rallye in Angriff zu nehmen. Der Franzose feierte in seiner Karriere in der regulären Rallye-Weltmeisterschaft sechs Siege in Mexiko, ein gutes Omen für das Prodrive-Team, das insgesamt vier Hunter einsetzt: Loebs (roten) Red Bull, Guerlain Chicherits mattschwarzen GCK Motorsport und zwei schwarz-gelbe Fahrzeuge, die kürzlich vom Team X Rally Motorsport der brasilianischen Brüder Cristian und Marcos Baumgart gekauft wurden.

Im Toyota-Lager sind die Nummern 2, 4 und 5 der vorläufigen Tabelle bereit zum Kampf. Nasser Al Attiyah ist nach seinem Überschlag in Abu Dhabi zurück, um seinen 16-Punkte-Rückstand auf Loeb auszugleichen. Nachdem Martin Prokop und sein Ford, Tabellendritter nach zwei Veranstaltungen, nicht am Start sind, haben sowohl Toyota als auch Prodrive diesen Platz auf dem vorläufigen Podium im Visier. Der jüngste Gewinner der Abu Dhabi Desert Challenge, Yazeed Al Rajhi mit Timo Gottschalk, steht mit 63 Punkten auf der Pole Position. Sein Teamkollege Jan Cruz Yacopini liegt Kopf an Kopf mit Guerlain Chicherit, mit jeweils 49 Punkten punktgleich. Sebastián Halpern am Steuer eines der beiden Mini JCW des Teams X-raid liegt mit 43 Punkten zurück.

In T3 haben 10 in der W2RC registrierte Leichtbau-Prototypen die routinemäßige technische Abnahme bestanden, darunter auch die drei Amerikaner des Red Bull Off-Road Junior Team USA, die derzeit die Meisterschaft anführen. Seth Quintero, dessen Name seine mexikanischen Wurzeln verrät und den der Deutsche Dennis Zenz navigiert, verhehlt seinen Hunger nach einem weiteren Sieg nach seinem ADDC-Triumph nicht. Mit 127 Punkten liegt er an der Spitze der Kategorie, während ihm seine Teamkollegen Austin Jones (122 Punkte) und Mitch Guthrie Junior (81 Punkte) im Nacken sitzen. Mattias Ekström hat das South Racing Team angenehm überrascht, als er vor kurzem bekannt gab, dass er für die Sonora Rally antreten wird. Wie in der ADDC wird der Schwede in T3 hinter dem Steuer eines Can-Am sitzen, um zu versuchen, den Sieg zu sichern, der ihm in den Emiraten entgangen ist. In T4 gehen die 3 SSV-Teilnehmer an den Start. Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) dürfte sich wohler fühlen als seine T3-Teamkollegen. Der Litauer hat 134 Punkte Vorsprung auf die 44 Punkte seines größten Gegners in der Gesamtwertung, des Japaners Shinsuke Umeda (Polaris Extrem Plus).

Alle FIA-Crews werden ihr Debüt im Rennen geben.