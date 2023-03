Abu Dhabi: Sieg für Al-Rajhi und Timo Gottschalk

Der Deutsche Timo Gottschalk hat zusammen mit dem Saudi-Araber Yazeed Al-Rajhi die zweite Runde zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi gewonnen, Sébastien Loeb baut Tabellenführung aus.

In der Autowertung fügten Yazeed Al Rajhi und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk im Toyota Hilux ihre Namen der Ehrenliste des Rennens hinzu. Martin Prokop (Orlen Benzina Team) wiederholte seinen Erfolg aus der letzten Saison mit dem zweiten Gesamtrang, während Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team USA) mit seinem deutschen Co-Piloten Dennis Zenz sensationell seinen T3 auf der untersten Stufe des Podiums platzierte.

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) baute seinen Vorsprung in der Meisterschaft auf 111 Punkte auf Nasser Al Attiyahs 85 aus, dank des Rückzugs des Toyota Gazoo Racing-Fahrers vor zwei Tagen. Martin Prokop kletterte mit 64 Punkten auf Rang drei.

Yazeed Al Rajhi holte seinen ersten Sieg im ADDC und wurde der erste saudische Sieger des Rennens überhaupt. Es war auch sein erster W2RC-Triumph und der zweite Sieg in Folge für einen Hilux in dieser Saison, nach dem Erfolg von Nasser Al-Attiyah bei der Dakar. Martin Prokop wiederholte mit seinem Ford Ranger seine Leistung aus dem Vorjahr und wurde Zweiter. In einem weiteren Echo auf das Jahr 2022 belegte ein Red Bull Off-Road Jr Team USA T3 den dritten Platz. Nach „Chaleco“ López im vergangenen Jahr war es dieses Mal Seth Quintero, der in seinem South Racing / Can-Am die Nase vorn hatte.

Die drei besten Fahrer der Meisterschaft nach der Dakar hatten alle große Schwierigkeiten im ADDC, aber Guerlain Chicherit (GCK Motorsports) und Al Attiyah, Zweiter und Dritter vor der zweiten Etappe der Saison, zahlten einen höheren Preis als der Führende. Sie gingen mit leeren Händen nach Hause, während Loeb dank einer Reihe starker Leistungen in den letzten drei Etappen seinen Vorsprung um 14 Punkte ausbaute. Der Franzose hat nun 101 Punkte vor Al Attiyah 85. Prokop machte eine Position gut und ist nun Dritter mit 64 Punkten. Al Rajhi war der größte Gewinner und sprang mit 63 Punkten vom zehnten auf den vierten Platz.

In der T3-Kategorie gewann Seth Quintero (Red Bull Off-Road Jr Team USA) das Rennen vor Austin Jones (Red Bull Can-Am Factory) nach einer Reihe spannender Duelle mit Mattias Ekström, der zwei freie Tage hatte. Seine Teamkollegin Cristina Gutiérrez hatte ebenfalls Pech und ebnete der anderen Frau im Feld, Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing), den Weg, in dieser Etappe den dritten Platz in der W2RC-Wertung zu belegen. Die Meisterschaftsrangliste führt Quintero an der Spitze mit 127 Punkten vor Jones’ 121 und Guthrie Jr.’s 81 an.

Währenddessen dominierte Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) Pau Navarro (FN Speed) im T4-Rennen. Der amtierende Weltmeister beendete den ADDC mit 134 Punkten an der Spitze. Der Dakar-Champion Eryk Goczał (Energylandia Rally Team) hat 86. Navarro ist Dritter mit 73. Shinuke Umeda und seine Polaris, eine weitere große Attraktion der Woche, machten Boden gut und sind nun mit 44 Punkten Sechster.