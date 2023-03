Abu Dhabi: Sieg für Timo Gottschalk und Al-Rajjhi

Der Deutsche Timo Gottschalk hat als Beifahrer zusammen mit dem Saudi Yazeed Al-Rajhi erstmals die Abu Dhabi Desert Challenge, die zweite Runde zur Rally-Raid-Weltmeisterschaft, im Toyota Hilux gewonnen.

Al-Rajhi erbte die Führung vor dem Start der vorletzten Etappe durch die abgelegenen Wüsten und hoch aufragenden Sanddünen des Empty Quarter. Der Toyota Hilux-Fahrer behielt die Nerven, um den Sieg mit einem Vorsprung von 12:31 Minuten vor dem erfahrenen tschechischen Fahrer Martin Prokop zu besiegeln. Der Sieg katapultierte Al-Rajhi in den Kampf um die Fahrermeisterschaft in der FIA Rally-Raid-Weltmeisterschaft 2023 (W2RC). Der Erfolg war Overdrive Racings dritter bei diesem Event nach Siegen für Nasser Saleh Al-Attiyah in den Jahren 2016 und 2021 und eine Premiere für Al-Rajhi in der W2RC.

Der deutsche Erfolg auf dem Podium untermauert Dennis Zenz, der im Can-Am Maverick Seth Quintero (USA) auf den sensationellen dritten Gesamtrang und zum Sieg in der T3 navigierte.

Al-Rajhi sagte: «Wir haben es gut gemacht. Wir sind clever geblieben. Dieses Rennen war nicht einfach. Viele gute Fahrer hatten einen Unfall. Hier war es schon früher schwierig für mich und ich wusste, dass ich clever sein musste. Timo, ich und das Team hatten einen tollen Plan und wir haben das Rennen gewonnen. Das war das Wichtigste. Das erste Mal gewinne ich hier im Empty Quarter, Dünen und Dünen und noch mehr Dünen. Wir sind sehr glücklich. Ich bin der erste Saudi, der dieses Rennen gewinnt.»

Nasser Saleh Al-Attiyah und Mathieu Baumel von Toyota Gazoo Racing dominierten die Veranstaltung vier Tage lang und gewannen den Prolog und die ersten drei selektiven Abschnitte mühelos, um einen Vorsprung von 27:03 Minuten herauszuarbeiten, aber der Katarer verunfallte gegen Ende in den Dünen der dritten Etappe und beschädigte seinen Toyota schwer. Nicht nur Bleche waren beschädigt und die Windschutzscheibe fehlte, auch der Wagen hatte einen Überrollkäfig dermaßen beschädigt, dass eine Weiterfahrt für den fünfmaligen Dakar-Sieger aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich war.

Al-Attiyah erklärte sein Pech: «Der letzte Teil vor dem Ziel, ich glaube 10 km, war ein wirklich schneller Abschnitt, keine Gefahr, nichts. Plötzlich fanden wir eine kleine Nehrung im Sand vom Wind und es war im sechsten Gang und wir überschlugen uns drei oder vier Mal. Wir landen auf den Rädern und nichts war am Auto übrig, alles wurde zerstört, aber wir beenden die Etappe. Die FIA hat entschieden, dass wir nicht weiterfahren können, weil etwas am Überrollkäfig beschädigt wurde.»

Der Argentinier Juan-Cruz Yacopini und der Spanier Daniel Oliveras steuerten den dritten von vier Toyotas, die von Toyota und Overdrive Racing eingesetzt wurden, und erreichten das Ziel beim Debüt des Fahrers bei der Abu Dhabi Desert Challenge auf einem guten vierten Gesamtrang.

Henk Lategan und Brett Cummings pilotierten einem zweiten Toyota Gazoo Racing Hilux und überwanden einen enttäuschenden Tag, der durch technische Probleme und Zeitstrafen beeinträchtigt wurde, um drei drittschnellste Etappenzeiten und die schnellste Zeit am letzten Tag zu erreichen. Die Südafrikaner erreichten das Ziel auf dem 28. Gesamtrang.

Jean-Marc Fortin, Geschäftsführer von Overdrive Racing, sagte: «Nach dem ersten Tag bin ich ein bisschen überrascht, drei Autos auf dem Podium zu haben. Nasser fuhr eine sehr gute Etappe, Yazeed war konstant und Henk hatte am Ende ein kleines Problem mit der Servolenkung und verlor vier oder fünf Minuten. Seine Startzeit lag auf Augenhöhe mit Nasser. Es war ein seltsamer Start, ein wirklich guter Start. Aber wir wissen, dass dieses Rennen schwierig und sehr anspruchsvoll ist.»