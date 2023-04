Mexiko: Al-Attiyah mit zweitem Sieg an die Spitze

In der Auto-Kategorie sicherte sich Nasser Al Attiyah im Hilux von Toyota Gazoo Racing nach der Dakar seinen zweiten Sieg in diesem Jahr und übernahm mit 136 Punkten zum ersten Mal in dieser Saison die Tabellenführung.

Sébastien Loeb (Prodive Hunter/Bahrain Raid Xtreme) rutschte mit 101 Punkten auf den dritten Platz ab, nachdem er in der dritten Prüfung ausgeschieden war. Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), der Zweitplatzierte in Sonora, liegt mit 106 Punkten zwischen den beiden Titanen. Die Sonora-Rallye in Mexiko war mit ihrem Debüt die dritte der fünf Runden im Kalender und markierte die Halbzeit der Meisterschaft. Die nächste Etappe findet im Südamerika statt, wo die Desafío Ruta 40 vom 26. August bis 1. September in Argentinien ausgetragen wird.

Der amtierende Weltmeister Al-Attiyah aus Katar holte im Toyota Hilux bei der Sonora Rally seinen zweiten Jahressieg nach der Dakar und übernahm erstmals in dieser Saison die Führung in der Meisterschaft (136 Punkte). Sébastien Loeb, der im Prodrive Hunter in Hermosillo als Gesamtführender gestartet war, musste in der dritten Prüfung nach einem Unfall, bei dem sich sein Beifahrer Fabian Lurquin eine Schulterverletzung zuzog, aufgeben. Der Franzose ging leer aus und fiel auf den dritten Platz zurück (101 Punkte). Guerlain Chicherit (GCK Motorsport), der ebenfalls beim zweiten Lauf (ADDC) ausgeschieden war, konnte die vierte Etappe aufgrund eines elektrischen Problems seines Hunter nicht beenden.

Yazeed Al Rajhi und Timo Gottschalk, die Sieger in den Emiraten, wurden Zweite, 6;22 Minuten hinter dem amtierenden Weltmeister. Al Rajhi rückte in der Tabelle zwischen Al Attiyah und Loeb auf den zweiten Platz (106 Punkte). Die Mini JCW des X-raid-Teams belegten bei der Sonora-Rallye die Plätze drei und vier. Sebastián Halpern fuhr sein Auto in der bisher besten W2RC-Leistung seiner Karriere auf das Podium. Nach seinem fünften Platz beim ADDC kletterte der Argentinier auf den vierten Platz in der Meisterschaft (74 Punkte), vor der Desafío Ruta 40, wo er Heimrecht haben wird. Mit seinem vierten Platz in San Luis sammelte Denis Krotov seine ersten Punkte in dieser Saison (22 Punkte) und ging als Gesamtvierzehnter in die Gesamtwertung ein.

In der Herstellerwertung verhalf der Doppelsieg der Hilux von Al Attiyah und Al Rajhi Toyota zum Ausbau seiner Führung (175 Punkte). X-raid Mini JCW sprang dank der gemeinsamen Leistung der Fahrer vom vierten auf den zweiten Platz (107 Punkte). BAIC ORV (100 Punkte) verwies Bahrain Raid Xtreme (90 Punkte) auf den dritten Platz. RX ist Vierter, mit einer mageren Ernte von Chicherits 21. Platz.

In T3 gewann Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA) sein Duell gegen Mattias Ekström (South Racing Can-Am) in der Schlussetappe. In der Gesamtwertung führen die drei Fahrer des Red Bull Off-Road Junior Team USA immer noch die Bestenliste an. Austin Jones, Dritter in Mexiko, führt mit nur einem Punkt Vorsprung (146 Punkte). Seth Quintero verteidigte zusammen mit Beifahrer Dennis Zenz seinen zweiten Platz trotz einer schwachen Leistung, die durch ein abgerissenes Rad in der ersten Etappe verursacht wurde (145 Pkt.). Mitch Guthrie erzielte 45 Punkte und stieg auf 126 Punkte auf, immer noch auf dem dritten Platz. «Chaleco» López und Cristina Gutiérrez liegen punktgleich mit 78 Punkten hinter dem amerikanischen Trio.

In T4 gewann der Litauer Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory) das Rennen vor Rebecca Busi (FN Speed) und Shinuke Umeda (Polaris Xtrem +) und stieg in der Gesamtwertung auf 189 Punkte auf, 103 mehr als sein engster Rivale. Er braucht nur noch 7 Punkte auf Eryk Goczał, den Dakar-Champion, der sich dieses Jahr auf sein Studium konzentriert, um den Deal zu besiegeln. Dies könnte bereits in der nächsten Runde passieren, was ihn zum ersten Champion der Saison machen würde.