Mexiko: Erstes WM-Podium für Mini unter Halpern

Es war ein erfolgreiches Debüt für das X-raid Team bei der mexikanischen Sonora, die in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft debütierte. Sebastian Halpern und Bernardo Graue sicherten sich einen sensationellen dritten Platz

Auch ihre Teamkollegen Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov konnten überzeugen und freuten sich über Platz vier. Die beiden X-raid YXZ1000R Turbo Prototype Crews Joao Ferreira / Filipe Palmeiro und Annett Quandt / Lisette Bakker beendeten die Rallye auf den Plätzen sieben und neun.

Halpern zeigte von Anfang an, dass er ein Wörtchen um die Podiumsplatzierungen mitreden wollte. Der Argentinier fand die richtige Balance zwischen Angriff und Risikovermeidung. Er kam, im Gegensatz zu vielen Konkurrenten, ohne größere Probleme durch die Wertungsprüfungen. So übernahm der Mini JCW Rally Plus-Pilot nach der dritten Etappe den dritten Gesamtrang. Eine tolle Leistung zeigte auch sein Co-Pilot Graue, der die schwierige Navigation sehr gut meisterte. In der Tabelle der FIA Rallye Raid Weltmeisterschaft konnte sich Halpern durch seinen dritten Rang in Mexiko auf den vierten Platz vorarbeiten.

Auch Krotov überzeugte mit einer konstanten Leistung, mit der er sich den vierten Gesamtrang sicherte. Auf der vorletzten Etappe sicherte sich er den zweiten Rang und schaffte so den Sprung in die Top 5.

X-raid Yamaha supported Team

Ferreira erlebte bei der Sonora Rally eine Achterbahnfahrt. Nach der ersten Etappe lag der Portugiese noch auf dem zweiten Gesamtrang. Doch technische Probleme am folgenden Tag warfen ihn fast bis an das Ende der Gesamtwertung zurück. Die vierte Wertungsprüfung beendete er wieder auf Rang zwei. Zwar arbeitete er sich noch etwas nach vorne, trotzdem musste sich der Side-by-Side-Pilot mit dem siebten Platz zufrieden geben. In der T3 Wertung der FIA World Rally Raid Championship konnte er sich um eine Position auf Rang sechs verbessern.

Für Annett Quandt was es die erste Veranstaltung, die sie zusammen mit Bakker bestritt. Die beiden bildeten schnell ein gutes Team und sicherten sich Rang neun.

Sebastian Halpern: «Wir freuen uns sehr über diesen Podiumsplatz. Es ist der erste für den Mini JCW Rally Plus im FIA World Cup. Die Navigation war die gesamte Rallye über sehr schwierig. Aber auch für uns Fahrer war es nicht einfach. Das X-raid Team hat einen tollen Job gemacht. Jetzt bereiten wir uns auf die Rallye in Argentinien vor.»

Joao Ferreira: «Was für eine tolle Rallye. Ich habe sie wirklich genossen und viel Spaß gehabt. Sie hatte von allem etwas. Etwas mehr Dünen wäre schön gewesen.»

Annett Quandt: «Wir hatten hier in Mexiko fünf wirklich tolle Tage. Zusammen mit Lisette hatte ich viel Spaß. Ich denke, dass wir für unsere erste gemeinsame Rallye ein gutes Ergebnis eingefahren haben. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal mehr Dünen auf dem Programm stehen.»