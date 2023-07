Timo Gottschalk gewinnt Baja Italien

Timo Gottschalk hat zusammen mit seinem saudiarabischen Piloten Yazeed Al-Rahji die dritte Runde zum FIA-Weltcup für Cross Country Bayas in Italien vor seinem im Cup führenden Toyota-Kollegen Nasser Al-Attiyah gewonnen.

Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk von Overdrive Racing holten sich in einem dramatischen Endspurt den Sieg bei der italienischen Baja, der dritten Runde des FIA-Weltcups für Cross-Country-Bajas 2023. Im Toyota Hilux von Overdrive fuhren sie auf der letzten Entscheidung die schnellste Zeit und verdrängten die Toyota-Teamkollegen Nasser Saleh Al-Attiyah und Mathieu Baumel, die aufgrund von Differenzialproblemen wichtige Minuten verloren, um 9:27,7 Minuten auf d zweiten Gesamtrang.

Al-Rajhi schaffte es, seinen Teamkollegen Juan Cruz Yacopini auf der letzten Etappe um 3 Minuten und 40,7 Sekunden zu schlagen und sich den Sieg mit 9:27,7 Minuten vor Al-Attiyah zu sichern. Der zweite Platz für Al-Attiyah bedeutet jedoch, dass der Katarer seine Kontrolle über die Fahrerwertung klar festigt. Dies war Al-Rajhis vierter Sieg in Italien nach den vorherigen Erfolgen in den Jahren 2014, 2021 und 2022.

Al-Rajhi sagte: «Klar, wir sind glücklich. Timo hat einen großartigen Job gemacht und wir haben unglaublich viel Druck gemacht, und das haben wir sehr gut gemacht. Wir gewinnen dieses Rennen jetzt und holen uns den Pokal als Meister. Manchmal muss man Risiken eingehen und manchmal braucht man etwas Glück.»

Der Wahl-Andorraner Baumel fügte hinzu: «Wir begannen die letzte Etappe mit einer guten Chance, den Pokal nach Hause zu holen, aber leider hatten wir nach 10–15 km ein Problem mit dem Hinterachsdifferenzial und wir hatten nur Vorderradantrieb, also war es wirklich schwierig zu verwalten. Nasser hat sich sehr gut geschlagen, aber man kann nicht kämpfen, wenn man nur einen Zweiradantrieb hat, besonders in den Flussbetten und bei Wasserdurchquerungen. Wir sind im Rennen Zweiter geworden, das sind gute Punkte für die Meisterschaft und wir konnten unseren Vorsprung ausbauen.»

Jean-Cruz Yacopini und der spanische Beifahrer Dani Oliveras belegten mit der zweitschnellsten Zeit auf der letzten Etappe einen guten vierten Gesamtrang und der Argentinier Yacopani bleibt damit Zweiter in der Fahrerwertung.

Yacopini meinte: «Ich bin wirklich glücklich, diese letzte Etappe zu beenden. Im Fahrverhalten waren wir ordentlich und P2 auf der Etappe brachte mir P4 im Gesamtklassement ein. Das Auto ist in einem Guss und wir haben uns im Hilux wohl gefühlt.»

Al-Attiyah und Al-Rajhi waren die Klasse des Feldes und rückten mit den ersten und zweitschnellsten Zeiten an die Spitze der Rangliste. Der Katarer schlug seinen saudischen Rivalen um 16,1 Sekunden und führte die Baja mit 12,7 Sekunden Vorsprung an. Yacopini belegte als Vierter einen ähnlichen Platz in der Gesamtwertung. Al-Attiyah setzte seinen Siegeszug auch beim zweiten Durchgang durch diese Prüfung fort und baute seinen Vorsprung vor Al-Rajhi auf 1:37,7 Minuten aus. Der fünfte Platz auf der Etappe ermöglichte es Yacopini, den vierten Gesamtrang zu behaupten.

Al-Attiyah war über Nacht wegen eines Verstoßes gegen das Roadbook mit einer Zeitstrafe von zwei Minuten belegt worden, und Probleme mit der Differenz des Katars auf der letzten Etappe ermöglichten es Al-Rajhi, sich an seinem Rivalen zu orientieren und sich den Sieg zu sichern.

Die nächste Runde des FIA-Weltcups für Cross-Country-Rallyes findet vom 21. bis 23. Juli in Spanien statt.(Overdrive)

Baja Italien – Ergebnis:

1. Yazeed Al-Rajhi (SAU)/Timo Gottschalk (D) Toyota Hilux Overdrive, 4:41:12,3 h.

2. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT)/Mathieu Baumel (AND) Toyota GR DKR Hilux,

4:50:40.0 h.

3. João Ferreira (P)/Filipe Palmeiro (P) Mini JCW Rally Plus, 4:53:51.5 h.

4. Juan Cruz Yacopini (RA)/Daniel Oliveras (E) Toyota Hilux Overdrive, 4:55:24.5 r.

5. Cristiano de Sousa Batista (BZ)/Fausto Mota (P) Can-Am Maverick XRS Turbo (T, 5:08:38.7 h.