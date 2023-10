236 Fahrzeuge ins Finale in Marokko gestartet

Nach der üblichen technischen und administrativen Abnahme wurden 236 Fahrzeuge für den Start der 24. Auflage der Rallye Marokko, dem Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC), zugelassen, davon 33 FIA-Teams.

In der Autokategorie liegt Nasser Al-Attiyah vor dem Meisterschaftsfinale deutlich vor Yazeed Al Rajhi. Juan Cruz Yacopini und Sébastien Loeb werden um einen Platz auf dem Podium der Meisterschaft kämpfen, während M-Sport NWM Ford und Audi Sport den Kampf an der Spitze voraussichtlich anheizen werden.

Ein 19 Kilometer langer Prolog-Loop in der Nähe von Agadir hat die Show am Freitag eröffnet, gefolgt von fünf Etappen, bei denen die Organisatoren versucht haben, alle Zutaten für Rallye-Raids unterzubringen.

Der Sieger der Dakar, der Abu Dhabi Desert Challenge und des Desafío Ruta 40 (Argentinien), Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing), steht kurz davor, den W2RC-Titel zu verteidigen, mit einem Vorsprung von 51 Punkten vor Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing), zusammen mit dem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk Sieger bei Sonora Rallye (Mexiko). Dennoch ist der Katarer mit 55 zu gewinnenden Punkten in Marokko mathematisch noch nicht sicher, ob er die Meisterschaft gewinnen wird. Allerdings ist jetzt jede Etappe ein Matchball. Al-Rajhi muss in Marokko insgesamt 52 Punkte erzielen, um überhaupt eine Chance auf den Titel zu haben. Er muss das Rennen komplett gewinnen und in jeder einzelnen Wertungsprüfung, bei der es um Punkte geht, Höchstleistungen erbringen. Wenn der Saudi beispielsweise in der Eröffnungsphase nicht unter die ersten vier kommt, wird Al-Attiyah Meister. Der Katarer würde den Deal gerne mit einem Sieg bei seiner siebten Rallye Marokko stilvoll besiegeln.

Weiter hinten liefern sich Juan Cruz Yacopini (Overdrive Racing) und Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) einen erbitterten Kampf um die letzte Stufe des Podiums. Der Franzose liegt nur acht Punkte hinter seinem Rivalen, obwohl er in den beiden amerikanischen Rennen keine Punkte gesammelt hat. Beide Männer sind auch in der Lage, sich den zweiten Platz zu sichern, wenn Al Rajhi, der 29 respektive 37 Punkten vor ihnen, einen Rückstand erwischt.

Im Rennen um den Ruhm sind auch Fahrer vertreten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr um die Meisterschaft im Rennen sind. Guerlain Chicherit, der Titelverteidiger in Marokko, möchte in seinem ersten Rennen mit Hilux Overdrive Racing unbedingt das Double erreichen. Das Team Audi Sport, das mit Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström zum ersten Mal seit der Dakar wieder mit voller Kraft dabei ist, ist entschlossen, seine Pläne zu vereiteln.

Im Red Bull Off-Road Junior wird es sehr knapp

Am 18. Oktober wird ein Fahrer des Red Bull Off-Road Junior Team USA in Merzouga auf dem T3-Podium stehen. Die Frage ist, welcher, denn das gesamte Feld ist in Atem: Nur neun Punkte trennen die ersten drei Mannschaften! Mitch Guthrie übernahm die Führung, als er die Desafío Ruta 40 (Argentinien) gewann, aber sein amerikanischer Landsmann Austin Jones, der die Dakar in dieser Kategorie gewann, liegt nur drei Punkte dahinter. Seth Quintero, zusammen mit seinem deutschen Co. Dennis Zenz Sieger von Abu Dhabi, hat neun Punkte Rückstand. In der Zwischenzeit wird der T4-Champion, Rokas Baciuška (Red Bull Can-Am Factory Team), den Kampf mit den großen Geschützen von T3 aufnehmen. Sein Fehlen in seiner Lieblingskategorie öffnet die Tür zu einem potenziellen neuen Gewinner in Marokko. Man muss auch João Ferreira im Auge behalten, der sich in T4 in einem Can-Am von South Racing testet. Die italienische Fahrerin Rebecca Busi (FN Speed Team), die bei der Sonora-Rallye Zweite wurde, kann sich immer noch einen Platz auf dem letzten W2RC-Podium sichern, wenn ihr in Marokko eine gute Leistung gelingt.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing – Leader in der Gesamtwertung der FIA-Fahrer mit 189 Punkten): «Es ist sehr schön, an diesem Rennen teilzunehmen, denn es ist eines der besten Rennen, um sich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu testen und sich auf Dakar vorzubereiten. Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung in diesem Jahr, jetzt müssen wir hier viele Punkte holen, um die Meisterschaft zu gewinnen.»

Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing – Zweiter in der Gesamtwertung der FIA-Fahrer mit 138 Punkten): «Wir fahren viele Rennen, wir sammeln mehr Erfahrung und ich habe das Gefühl, dass ich mit jedem Rennen erwachsen werde. Für uns ist es nicht einfach. Um Nasser einzuholen, geht es meiner Meinung nach darum, unseren zweiten Platz zu sichern, zu kämpfen, Erfahrungen zu sammeln und sich auf die Dakar vorzubereiten. Es ist ein sehr gutes Rennen, es gibt viele gute Fahrer. Ich denke, sieben oder acht Fahrer können Etappen gewinnen! Es ist nicht einfach, überhaupt in den Top 5 zu bleiben.»

Sébastien Loeb (Bahrain Raid): «Wir arbeiten nicht viel mit Fabian Lurquin zusammen, also müssen wir ein bisschen neu starten, aber wir sind zuversichtlich. Das Auto ist immer noch gut und wir werden versuchen, einen guten Job zu machen. Das Ziel ist auch, etwas Erfahrung zu sammeln, um das zu erreichen. Wir müssen uns auf die Dakar vorbereiten, da wir noch nicht viele Rennen gefahren sind und jetzt ein paar Tage Zeit haben. Das Ziel ist es, die Ziellinie zu erreichen und die Probleme zu vermeiden, das ist die Basis unseres Ansatzes. Und wenn wir uns gut fühlen, wir machen Druck.»

Mitch Guthrie (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG – Leader in der Gesamtwertung der FIA T3-Fahrer mit 174 Punkten): «Ich fühle mich gut, ich freue mich auf dieses Rennen. Es war eine lange Saison, wir hatten Höhen und Tiefs. In Argentinien zu siegen und die Führung in der Meisterschaft zu übernehmen, ist großartig. Ich würde nicht sagen, dass ich Druck verspüre, es ist eher so, dass ich mich auf das Rennen freue! Wenn man Rennen fährt, muss man sich so verhalten: Den Druck nicht zu spüren, sondern sich einfach gut zu fühlen, wenn man tut, was man tun soll.» (ASO)