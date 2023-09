Argentinien: Al-Attiyah vor Titel, Baumel mit Titel 02.09.2023 - 15:20 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel © Red Bull Mitch Guthrie Jr. und Kellon Walch © Red Bull Seth Quintero und Dennis Zenz Zurück Weiter

Die Rückkehr der Rallye-Raid-Elite nach der Dakar nach Argentinien mit dem Desafío Ruta 40 sorgte von Anfang bis Ende für Action. Große Namen stiegen und fielen in der Rangliste der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC).

Dass Nasser Al-Attiyah den Sieg in der T1-Wagenklasse des W2RC errang, ist nichts Neues, aber der Katarer hatte in Argentinien nicht alles auf seine Art und Weise erledigen können. Fünf Reifenschäden und eine gebrochene Dämpferfeder auf der zweiten Etappe stellten die Rallye des amtierenden Dakar- und W2RC-Champions ernsthaft in Frage. Der Sandrennexperte konnte seinen Toyota GR DKR Hilux T1+ jedoch ins Ziel bringen. Dann ging es für Al-Attiyah und seinen Beifahrer Mathieu Baumel wieder zur Sache, die die verbleibenden drei Etappen und zum ersten Mal Desafío Ruta 40 gewannen. Nach drei Siegen in vier Runden führt er die Meisterschaft nun mit 51 Punkten an und plant seinen nächsten Angriff bei der Rallye Dakar.



«Es ist immer ein gutes Gefühl zu gewinnen und jetzt brauche ich in Marokko nur noch ein paar Punkte für die Meisterschaft. Es war großartig, wieder hier in Argentinien Rennen zu fahren, und ich freue mich schon darauf, nächstes Jahr wiederzukommen, um den Titel zu verteidigen», erklärte Al-Attyah, der damit seinen Abschied von Toyota widerrief.



Während Al-Attiyah im nächsten Monat in Marokko noch vier weitere Punkte benötigt, um seinen W2RC-Fahrertitel zu bestätigen, hat Baumel in dieser Saison bereits genug getan, um seinen W2RC-Beifahrertitel zu verteidigen. «Die Rallye ist vorbei und wir haben den ersten Platz! Wir haben viele Punkte für die Meisterschaft gesammelt und weitere tolle Erinnerungen an die Rennen hier in Argentinien gesammelt. Die Landschaft war unglaublich!», freute sich der erneute Titelgewinner Baumel.



Die wettbewerbsstärkste Klasse der gesamten W2RC erwies sich erneut als die T3-Kategorie, als Fahrer des Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentiert von BFGoodrich und des Red Bull Can-Am Factory Teams fast 2.000 km Rad an Rad durch Nordargentinien kämpften.



In der T3 wird es eng



Als sich der Staub schließlich legte, waren es zwei Siege in Folge für Mitch Guthrie Jr. in der T3-Klasse des W2RC. Der Fahrer des Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentiert vom BFGoodrich-Fahrer führte in Argentinien vom Start bis zum Ziel und fügte seinem Sieg bei der Sonora-Rallye in Mexiko im April den Desafío Ruta 40-Triumph hinzu. Guthrie Jr. und Beifahrer Kellon Walch hatten in ihrem von Wevers Sports präparierten MCE5-Fahrzeug die nötige Geschwindigkeit, um sich auf der Prolog-Etappe von ihren Rivalen abzusetzen und bis zur Ziellinie den Spitzenplatz zu behaupten. Auf der letzten Etappe gab es für Guthrie Jr. ein spätes Drama, aber die Hilfe seines Wevers-Sport-Kollegen Nico Cavigliasso auf der Strecke hielt ihn auf Siegkurs.



«Es war eine tolle Rallye. Wir hatten sicherlich unsere Höhen und Tiefen, aber wir haben die ganze Zeit über zusammengehalten. Wir sind überglücklich über den Gesamtsieg, das sind nun schon zwei in Folge. Es war mein erstes Mal, dass ich hier Rennen fahre, also haben wir im Laufe der Zeit viel gelernt», meinte Mitch Guthrie Jr.



Guthrie Jr. führt nun die Jagd nach dem W2RC-Gesamtsieg vor seinen Teamkollegen Seth Quintero und Austin «AJ» Jones an. Ein kaputter Ladeluftkühler auf der 4. Etappe brachte Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz aus dem Rennen um das Desafío Ruta 40-Podium, aber ein Sieg auf der 5. Etappe brachte nützliche Punkte für ihre W2RC-Gesamtwertung. Jones und Beifahrer Gustavo Gugelmin sammelten dank ihres dritten Platzes in der T3-Kategorie in Argentinien ebenfalls Punkte. Der Punkteunterschied zwischen den drei amerikanischen Fahrern beträgt jetzt nur noch neun Punkte, was bedeutet, dass bei der Rallye du Maroc im nächsten Monat noch alles offen ist.



«Die Rallye war supergeil. Die Leute waren großartig und die Route war großartig. Ich wünschte, ich hätte etwas mehr Glück auf meiner Seite gehabt, aber es ist, wie es ist. Bei der nächsten Rallye werden wir wieder kämpfen. Wir sind noch nicht ganz aus der Meisterschaft ausgeschieden, also werden wir in Marokko alles geben», führte Quintero an.



Cristina Gutiérrez und Beifahrer Pablo Moreno vom Red Bull Can-Am Factory Team sicherten sich in der T3-Klasse den zweiten Gesamtrang, während die Teamkollegen des Duos, Chaleco López/Juan Pablo Latrach, den vierten Gesamtrang belegten. «Wir sind mit unserem Ergebnis, dem zweiten Gesamtrang, zufrieden. Wir sind hier ein gutes Rennen gefahren, ohne Probleme, ohne Reifenschäden. Es war ein hartes Rennen und wir haben gesehen, dass viele andere Autos Probleme hatten», sagte Cristina Gutiérrez. Mattias Ekström und Beifahrer Emil Bergkvist verpassten gegen die aufstrebenden Fahrertalente in der T3-Klasse das Podium. Das schwedische Duo erlitt auf der dritten Etappe ein technisches Missgeschick, während ihre Suche nach einem T3-Rennsieg weitergeht.



Die Ergebnisse in Argentinien haben gezeigt, dass Rokas Baciuška vom Red Bull Can-Am Factory Team als T4-Titelgewinner dieser Saison bestätigt wurde. Der litauische Rennfahrer hat die Reise nach Südamerika nicht geschafft, aber seine W2RC-Punktzahl von insgesamt 189 bedeutet, dass ihn jetzt niemand in der T4-Kategorie einholen kann. (Red Bull)