Titelentscheidung in den Dünen Marokkos

Der Konvoi der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) ist zur fünften und letzten Runde der globalen Cross-Country-Serie bei der Rallye Marokko zur endgültigen Titelentscheidung eingetroffen.

Es stehen die letzten Titel zur Entscheidung an, aber die gewaltigen Dünen von Agadir und Merzouga stehen noch im Weg. Die Reise nach Marokko ist auch eine letzte Vorbereitung vor der Rallye Dakar im nächsten Januar 2024 in Saudi-Arabien. Es wird erwartet, dass das Rennen von Anfang an glühend heiß wird, denn nach einem Eröffnungsprolog am Freitag, dem 13. Oktober, folgen 1.451 km, verteilt auf fünf Wüsten-Etappen.

Im T1-Wettbewerb ist es Nasser Al-Attiyah, der nur noch einen Hauch davon entfernt ist, sich in Folge den W2RC-Fahrertitel zu holen. Der Katarer, der seinen Abschied von Toyota vorerst widerrufen hat, wird mit seinem Toyota Hilux GR DKR Hilux T1+ an den Start gehen. Es waren äußerst beeindruckende zwei Jahre für Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel mit Toyota Gazoo Racing, in denen sie zwei Dakar-Titel gewannen.

Titelverteidiger Nasser Al-Attiyah: «Wenn es uns gelingt zu gewinnen, kann ich mich über einen zweiten W2RC-Titel freuen. Aber das Rennen ist lang und normalerweise ziemlich hart, und wir müssen die Wüste respektieren.»

Sébastien Loeb wird in seinem Prodrive Hunter bei der Rallye du Maroc zusammen mit Beifahrer Fabian Lurquin zum W2RC-Einsatz zurückkehren. Obwohl Loeb die letzten beiden Runden der Meisterschaft verpasst hat, besteht immer noch eine Chance, dass Loeb die Saison auf dem zweiten Gesamtrang der T1-Fahrerwertung abschließen kann. «Marokko ist eine sehr gute Rallye mit Strecken, Dünen und ein bisschen von allem, also wird es wieder interessant», meint Loeb.

Dafür sorgt, dass Al-Attiyah und Loeb an allen sechs Tagen in Marokko um ihre Positionen kämpfen müssen, das Trio des Team Audi Sport. Carlos Sainz/Lucas Cruz, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger und Mattias Ekström/Emil Bergvist bringen drei Audi RS Q E-Trons zur Rallye Marokko. Im Biwak wird es spannend sein, zu sehen, welche Verbesserungen zusammen mit den Anpassungen, die die FIA an der «Balance of Technologies» (BoP) an diesem innovativen Fahrzeug seit der Rallye Dakar 2023 vorgenommen hat.

Sainz führte an: «Diese Art von Rennen bringt jeden an seine Grenzen. Das Auto ist am Limit, die Mechaniker, das Team und die Fahrer. Alles ist am Limit.»

An anderer Stelle in der Fahrzeugklasse wird es für Guillaume De Mevius am Steuer eines Toyota Hilux zusammen mit Beifahrer Francois Cazalet ein Debüt in der T1-Kategorie geben. «Es ist an der Zeit, dass wir unser Glück in der Benchmark-Kategorie der Rallye-Raids versuchen», merkte De Mevius an.

Das heißeste Ticket bei der Rallye Marokko wird zweifellos der Kampf um den Ruhm in der T3-Klasse sein. Drei Fahrer des Red Bull Off-Road Junior Team USA präsentiert von BFGoodrich belegen die ersten drei Plätze und liegen derzeit nur durch neun Punkte getrennt. In dieser Kategorie geht es wirklich um alles.

Mitch Guthrie Jr. und Beifahrer Kellon Walch haben den Schwung der Siege in den letzten beiden Meisterschaftsrunden hinter sich und führen bei ihrer Ankunft in Marokko die T3-Rangliste mit 174 Punkten an. Auf dem zweiten Platz liegen der Sieger der Dakar 2023, Austin «AJ» Jones, und sein Beifahrer Gustavo Gugelmin, die nur drei Punkte vom Gipfel entfernt sind und in der Lage sind, in Nordafrika für Aufsehen zu sorgen. Dann sind da noch Seth Quintero und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz, die sechs Punkte hinter Jones liegen. Der 21-jährige Quintero hat es sich zur Gewohnheit gemacht, während seiner noch jungen Rallye-Raid-Karriere das Unmögliche möglich zu machen.

Obwohl er bei der Dakar 2023 eine enorme Geschwindigkeit zeigte und dabei fünf Etappen gewann, waren es Zuverlässigkeitsprobleme am T3-M von MCE5 von Guthrie Jr., die ihm die Chance auf das Gesamtpodest kosteten. Seitdem hat Guthrie Jr. sein Fahrzeug zu zwei Rallye-Siegen gelenkt, während die Can-Ams von Jones und Quintero selbst unter Zuverlässigkeitsproblemen litten. Es bleibt abzuwarten, wer in Marokko als Sieger hervorgehen wird.

«Es war ein gutes Jahr mit sicherlich einigen Höhen und Tiefen. Jetzt gehen wir mit der Meisterschaftsführung in die Rallye in Marokko und hoffen, dass wir diese zusammenhalten können», erklärte Guthrie.