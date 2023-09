Al-Attiyah vor Titelverteidigung, Titel an Toyota 02.09.2023 - 10:23 Von Toni Hoffmann

© overdrive Nasser Al-Attiyah © overdrive Juan Cruz Yacopini © overdrive Yazeed Al-Rajhi und Timo Gottschalk

Nasser Saleh Al-Attiyah von Toyota Gazoo Racing nähert sich seinem zweiten Titel in Folge in der FIA Rallye-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC), Toyota gewinnt mit Sieg beim argentinischen Desafío Ruta 40 den Titel.

Trotz einer Reihe von Reifenschäden und gebrochener Aufhängung am Hilux von Toyota Gazoo Racing führten Al-Attiyah und Beifahrer Mathieu Baumel vom Start in La Rioja bis zum Ziel in Salta, gewannen den Prolog und vier der fünf Wertungsetappen. Sie siegten mit einem Vorsprung von 22:03 Minuten vor dem Overdrive Racing-Duo mit dem Einheimischen Juan-Cruz Yacopini und seinem spanischen Beifahrer Daniel Oliveras. Damit sicherte sich Baumel zum zweiten Mal in Folge den Beifahrertitel.



Al-Attiyah hat nun einen gewaltigen Vorsprung von 51 Punkten vor seinem Toyota-Teamkollegen Yazeed Al-Rajhi in der Fahrerwertung, während das Ergebnis bedeutet, dass Toyota Gazoo Racing nun die W2RC-Herstellermeisterschaft gewonnen hat.



Al-Attiyahs erster Triumph war der zweite für einen ausländischen Fahrer beim Desafío Ruta 40 nach dem Sieg des Spaniers Joan Roma im Jahr 2013. Der Titelverteidiger aus Katar sagte: «Es ist schön, das Rennen zu gewinnen. Ich freue mich über den Sieg. Es ist großartig, wieder in Argentinien zu sein, die Etappen sind spektakulär, die Organisation hat großartige Arbeit geleistet. Wir fühlen uns nicht anders als beim letzten Mal, als wir hier bei der Dakar gefahren sind.»



Yacopini gewann am dritten Tag seine erste W2RC-Etappe überhaupt und rückte nach einer beeindruckenden Leistung bei seinem Heimrennen auf den dritten Platz in der Fahrerwertung vor. Al-Rajhi und sein deutscher Beifahrer Timo Gottschalk komplettierten die Podiumsplätze im zweiten Toyota von Overdrive Racing und behielten den zweiten Platz in der Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft. Reifenschäden beeinträchtigten auch die Rallye von Al-Rajhi aber er drängte Al-Attiyah auf mehreren Etappen hart und wäre möglicherweise Zweiter geworden, wenn er auf der zweiten Etappe nicht viel Zeit verloren hätte.



Al-Rajhi meinte: «Ich und Timo haben einen tollen Job gemacht und auch das Team. Alles lief gut, aber 50 km vor dem Ziel hatten wir einen Reifenschaden und verloren 50 Sekunden. Wir genossen den Kampf mit Nasser. Dafür sind wir gekommen.»



Yacopini führte an: „«Ich freue mich sehr, meine erste Etappe der Weltmeisterschaft gerade in Argentinien zu gewinnen. Wir hatten hart gearbeitet und wussten, dass es kommen würde. Wir waren sehr konzentriert, weil wir wussten, dass wir mehrere Fahrer und Quads überholen konnten, und als wir Nasser einholten, waren wir glücklich, denn das ist nicht einfach.»



Die letzte Etappe von 258 km verlief zwischen Belén und dem Ziel in Salta und beinhaltete Offroad-Abschnitte über sandige Oberflächen und dann traditionellere, schnelle und flüssigere Strecken im WRC-Stil. Al-Rajhi hatte Yacopinis zweiten Platz im Visier, bis er vor dem 78-km-Kontrollpunkt auf einer Etappe, auf der Al-Attiyah erneut dominierte, Zeit verlor und auf dem Weg zu seinem ersten Sieg überhaupt beim Desafío Ruta 40 eine weitere Bonuspunkte sammelte. Yacopini behielt die Nerven und belegte mit der fünftschnellsten Zeit auf der letzten Etappe den zweiten Platz,



Die letzte Runde der FIA World Rally Raid Championship findet vom 12. bis 18. Oktober in Marokko statt. (Overdrive)