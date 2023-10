Nasser Al-Attiyah wieder Rally-Raid-Champion

Nasser Al-Attiyah hat beim Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) vor dem Ende der Rallye Marokko seinen WM-Titel rechnerisch erfolgreich verteidigt und baut im Toyota seine Führung beim Saisonausklang aus.

Nasser Al-Attiyah wurde am Sonntag in Zagora Doppelweltmeister, vorbehaltlich der offiziellen Veröffentlichung durch die FIA. Wie ist das möglich, bevor das Rennen überhaupt vorbei ist? Die Erklärung ist mathematisch. Nachdem er mit einem Vorsprung von 51 Punkten vor Yazeed Al-Rajhi in Marokko angetreten war, musste dieser während der gesamten Rallye insgesamt 52 Punkte erzielen. Dies ist jedoch nicht mehr möglich. Al-Rajhi belegte am Samstag den zweiten Platz (4 Punkte) und am Sonntag den vierten Rang (2 Punkte). Selbst wenn er in Merzouga (30 Punkte) und den drei verbleibenden Etappen (15 Punkte) gewinnen würde und Al-Attiyah aufgeben würde, würde er insgesamt nur 51 Punkte erreichen. Und im Falle eines Gleichstands würde der Katarer aufgrund seiner größeren Anzahl an Rennsiegen in diesem Jahr (Dakar, Sonora Rally und Desafío Ruta 40) vorne liegen. Damit wird Nasser Al-Attiyah zum FIA-Rallye-Raid-Weltmeister gekrönt. Damit tritt er in die Fußstapfen seines Beifahrers Mathieu Baumel und seines Herstellers Toyota Gazoo Racing, die beide vor dem Finale ihren Titel gewonnen haben. Als Rekordsieger der Rallye Marokko mit sechs Siegen hat der Katarer nun alle Hände frei, um einem weiteren Sieg nachzujagen

Bei den Autos war Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) in T1 der Schnellste und baute seine Gesamtführung aus. Mitch Guthrie (Red Bull Off Road Junior Team by BFG) gewann in den T3, während sein Teamkollege Seth Quintero die Gesamtwertung anführt. In T4 gewinnt die Amerikanerin Sara Price (South Racing Can-Am), ihr Teamkollege Joao Ferreira führt die Gesamtwertung an

In der Autokategorie gewann Nasser Al-Attiyah die Etappe 2:11 Minuten vor Carlos Sainz (Audi Sport), 2:30 vor Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme) und 3:12 schneller als Yazeed Al-Rajhi (Overdrive). Zwei Siege in Folge, die es dem Katarer ermöglichten, seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auszubauen. Al-Rajhi liegt zusammen mit seinem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk nun mit 5:31 Minuten Rückstand auf dem zweiten Gesamtrang. Sainz und Loeb liegen auf den Rängen drei vier, 35 Sekunden und 37 Sekunden hinter dem Saudi. In T3 dominierte Eryk Goczal (BBR) die Etappe bis zu den Chegaga-Dünen, wo er sich eine Radaufhängung brach.

Die drei Amerikaner des Red Bull Off-Road Jr Team USA by BFG konnten so die Kontrolle über die Etappe zurückgewinnen. Mitch Guthrie gewann mit 2:41 vor Austin Jones und 3:46 vor Seth Quintero mit dem deutschen Co-Piloten Dennis Zenz. Quintero, der Titelverteidiger der Rallye Marokko, ist der Gesamtführende mit einem Vorsprung von 1:22 auf Guthrie und 11:26' auf Marek Goczal (BBR). AJ Jones liegt mit 12:29 auf dem vierten Platz. In T4 gewann Sara Price die Etappe und kletterte vom fünften auf den dritten Gesamtrang (+ 11:52). Joao Ferreira behielt die Führung vor Juan Cruz Mana (Automode E) mit 4:59.

Alter und neuer Champion Nasser Al Attiyah (Toyota Gazoo Racing): «Vorbehaltlich der Bestätigung durch die FIA… Ich bin absolut glücklich, unseren Titel vom letzten Jahr verteidigt zu haben. Wir sind als 38. gestartet und haben die Etappe gewonnen. Heute haben wir eröffnet und die Etappe gewonnen – es ist großartig – vor allem, weil alle hier sind. Jetzt bin ich von jeglichen Sorgen um die Weltmeisterschaft befreit und kann mich auf den siebten bei der 7. Rallye Marokko konzentrieren.»

Vierter Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): «Ich habe versucht, ein gutes Tempo zu fahren, aber die anderen waren genauso schnell. Nach 200 Kilometern brach der Auspuff und der Turbodruck ging verloren, was zu einem Leistungsverlust führte. Danach haben wir. Ich habe Zeit verloren. Ich bin froh, die Etappe beendet zu haben, denn es war sehr heiß im Cockpit und die Hitze, die unter uns durch den kaputten Auspuff erzeugt wurde. Und auch, weil wir noch im Rennen sind.»