Rallye-Raid-WM 2024 auf vier Kontinenten 02.09.2023 - 15:41 Von Toni Hoffmann

© ASO W2RC 2024

Die Rallye-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) hat den Kalender für 2024 vorgestellt, der in der dritten Meisterschaftssaison fünf Veranstaltungen auf vier Kontinenten umfasst.

Das Programm für das nächste Jahr stellt neue Maßstäbe, ohne zu weit von der Formel der beiden vorherigen Saisons abzuweichen. Neben Klassikern wie der Dakar, der Abu Dhabi Desert Challenge (ADDC) und der Rallye du Maroc kehrt die Desafío Ruta 40 zum zweiten Mal in Folge zurück und wie 2022 wird es einen europäischen Lauf geben, nämlich den BP Ultimativer Rallye-Raid Transibérico durch Portugal und Spanien. Nach der 46. Dakar in Saudi-Arabien und der ADDC in den Emiraten verlässt die W2RC-Karawane Asien in Richtung Europa, bevor sie nach Lateinamerika weiterzieht. Nach der Sommerpause wird Afrika, die Wiege des Sports, beim traditionellen Finale in Marokko die Sieger krönen.



David Castera, Motorsportdirektor bei der Amaury Sport Organization (A.S.O., dem Veranstalter der FIA-FIM Rallye-Raid-Weltmeisterschaft), sagte: «Die dritte Saison des W2RC beginnt bereits im Januar 2024 Gestalt anzunehmen mit ständigem Wachstum. Wie erfolgreich dieses Format in diesem Jahr ist, zeigt sich auch im Kalender 2024. Der Kalender 2024 folgt demselben Rezept, das Tradition, Kontinuität und Innovation verbindet. Neben den drei großen Ereignissen des Sports war das Thema der aktuellen Saison die Erkundung Amerikas. Dies wird in der nächsten Saison fortgesetzt, wenn die Desafío Ruta 40 in Argentinien, die dieses Jahr aus ihrer Pause für eine Neuauflage zurückkehrt. Passend zu seiner Eröffnungskampagne wird das W2RC dieses Mal nach Europa reisen der BP Ultimate Rally-Raid Transibérico, ein geografisch näherer und kostengünstigerer Zugang zum Sport für Teilnehmer, Teams und Fans dieses Kontinents, der nach wie vor der führende Inkubator für Rallye-Raids ist. Diese neue Veranstaltung wird in mehr als einer Hinsicht Auswirkungen haben, weil sie durch Portugal und Spanien, zwei Länder, führt, die sich durch ihr Know-how und ihre Tradition im Motorsport auszeichnen. Dieses Mal wird der Kalender mehr denn je ein Hit bei Neulingen und Veteranen gleichermaßen sein.»



Mohammed Ben Sulayem, FIA-Präsident, erklärte: «Die A.S.O. und die FIA haben hinter den Kulissen hart daran gearbeitet, die Attraktivität der FIA-Rallye-Raid-Weltmeisterschaft weiter zu steigern. Cross-Country-Rallye ist eine der am schnellsten wachsenden Sportdisziplinen unter dem Dach der FIA und wir freuen uns zu sehen, wie der W2RC in so kurzer Zeit eine globale Reichweite erlangt hat. Als Gründer der Abu Dhabi Desert Challenge im Jahr 1991 freue ich mich, dass sie ein integraler Bestandteil des W2RC ist und seit 1993 im FIA-Cross-Country-Kalender fest vertreten ist. Es ist auch erfreulich, dass eine neue Veranstaltung eingeführt wird der Kalender. Portugal und Spanien haben eine starke Kultur und eine weitreichende Praxis des Cross-Country-Rallyesports und die neue Veranstaltung wird es den Zuschauern in dieser Region ermöglichen, die Besten der Welt vor ihrer Haustür in Aktion zu sehen.»