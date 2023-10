Gewohntes Bild in Marokko: Al-Attiyah und Toyota vorn

In der Autokategorie holte sich Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) den Tagessieg beim Finale der Rally-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC) und damit die Gesamtführung.

Staub war in aller Munde, als die Autofahrer in Zagora ankamen. Nasser Al-Attiyah, der am Morgen als 38. ins Rennen ging, musste sich an vielen seiner Rivalen vorbeikämpfen, um seinen Rückstand im Prolog auszugleichen. In Zagora übernahm der Katarer das Kommando bei der Rallye Marokko, wo er seinen siebten Erfolg anstrebt. Er hatte einen Vorsprung von 2:19 Minuten vor Yazeed Al-Rajhi (Overdrive Racing) mit seinem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk und 3:38 vor Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme). Carlos Sainz (Audi Sport) lag mit 3:55 auf dem vierten Platz, Guerlain Chicherit (Overdrive Racing) mit 6:51 auf dem fünften Rang und Mister Dakar Peterhansel (Audi Sport) mit 9:19 auf der sechsten Position.

In T3 sorgte Eryk Goczal weiter Erstaunen. Der jüngste Sieger in der Geschichte der Dakar feierte gestern mit seinem T4-Sieg im Alter von 18 Jahren ein siegreiches Debüt bei den Lightweight Prototypen. Diesen Samstag bestätigte er seine Performance, indem er die Etappe 29 Sekunden vor Seth Quintero (Red Bull Off-Road Junior Team USA by BFG) gewann. Damit übernahm der Pole die Führung, nur 38 Sekunden vor dem Amerikaner. In T4 war es ebenfalls ein Neuling in der Kategorie, der von T3 nach T4 wechselte und für den Sieg bestimmt schien. Joao Ferreira, Gewinner des gestrigen Prologs, verlor in seinem neuen Can-Am von South Racing schließlich gegen den Italiener Enrico Gaspari und den Spanier Juan Manuel Mana (Automode e).

Die beiden Spitzenreiter der W2RC FIA, Nasser Al-Attiyah und Yazeed Al-Rajhi, zeigten sich wie gewohnt eine dominante Leistung, die ihnen den Sieg in der Wertungsprüfung und in der Gesamtwertung bescherte. Sébastien Loeb (Dritter) lag vor Juan Cruz Yacopini (Achter), aber er muss einen 8-Punkte-Rückstand aufholen, um den Argentinier vom dritten Platz in der Meisterschaft zu verdrängen.

Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing): «Wenn sich heute jemand über den Staub beschweren könnte, dann ich! Am Start gab es viel Staub, aber das war die Situation, mit der wir klarkommen mussten. Wir überholten einundzwanzig Autos. Danach, nach ca. 200 Kilometern hatte sich alles beruhigt und wir konnten auf den letzten 100 Kilometern eine gute Geschwindigkeit erreichen. Ich bin ziemlich zufrieden. Morgen werden wir an die Spitze gehen und versuchen, anzugreifen, dann werden wir sehen, was wir tun Kommen Sie, wir können es tun.»

Sébastien Loeb (Bahrain Raid Xtreme): «Es war eine saubere Etappe, ohne Fehler und ohne Reifenschäden. Der Start war nicht einfach. Wir starteten auf dem 12. Platz und es gab viel Staub. Ich habe Terranova schnell eingeholt, ich hatte keine Probleme, ihn zu überholen, weil er einen Reifenschaden hatte. Dann kam ich an Peterhansel heran, der ziemlich schnell fuhr, und blieb lange Zeit hinter ihm, ohne ihn überholen zu können. Es gelang mir schließlich, aber er holte mich in den Dünen ein. Unser dritter Platz morgen wird nicht schlecht sein, wir werden weniger Staub haben. Die beiden vorn waren heute sehr schnell und werden es morgen sicherlich wieder sein. Wir werden versuchen, eine weitere gute Etappe zu fahren.»