Acosta und Razgatlioglu: Weltmeister aus Rookies Cup

Mit Pedro Acosta und Toprak Razgatlioglu kürten sich 2021 zwei Fahrer zum Weltmeister, die den Red Bull MotoGP Rookies Cup durchliefen. Die Erfolgsbilanz der ehemaligen Cup-Absolventen beinhaltet bereits 135 GP-Siege.

Pedro Acosta triumphierte 2020 noch im Red Bull MotoGP Rookies Cup und kürte sich 2021 in seinem Rookie-Jahr in der Moto3-WM auf Anhieb zum Weltmeister – als siebter Absolvent des erfolgreichen «Road to MotoGP»-Programms.

Damit nicht genug: Auch der neue Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu fuhr 2013 und 2014 noch im Red Bull Rookies Cup und zwei weitere Cup-Absolventen dürfen sich Champions des Jahres 2021 nennen, Tarran Mackenzie (British Superbike) und Jake Gagne (MotoAmerica).

Zurück zur Motorrad-WM: Die ehemaligen Rookies bringen es mittlerweile auf 135 GP-Siege, zuletzt trug sich Xavier Artigas beim Saisonfinale in Valencia mit seinem Debütsieg in der Moto3-WM in diese Liste ein. Acosta steuerte auf seinem Weg zum WM-Titel sechs Erfolge bei, Raul Fernandez brachte es in seinem ersten und einzigen Moto2-Jahr auf acht Siege.

Brad Binder, Miguel Oliveira und Jorge Martin stockten die Erfolgsbilanz der Ex-Rookies in der Königsklasse MotoGP auf insgesamt sieben Siege auf. Red Bull-KTM-Ass Binder steht mit bisher 17 GP-Siegen auch an der Spitze der in der Weltmeisterschaft siegreichen Rookies-Cup-Schüler.

Für den ersten Sieg eines ehemaligen Rookies hatte Johann Zarco in der 125-ccm-Klasse beim Japan-GP 2011 gesorgt. 2020 war Brad Binder in Brünn dann der erste Ex-Rookies-Cup-Teilnehmer auf dem höchsten Treppchen eines MotoGP-Podiums, Miguel Oliveira und Joan Mir zogen nach. Der Suzuki-Werksfahrer holte am Ende der Saison bekanntlich sogar den Titel in der Königsklasse. 2021 sorgte Aufsteiger Jorge Martin für Furore, er gewann in Spielberg sein erstes MotoGP-Rennen.

Übrigens: Auch der jüngste GP-Sieger aller Zeiten kam aus dem Red Bull Rookies Cup. Can Öncü schrieb bei seinem WM-Debüt beim Saisonfinale 2018 Geschichte, als er als Wildcard-Fahrer im Regen von Valencia auf der Ajo-KTM gewann. Er war damals nur 15 Jahre und 115 Tage alt. Der Zwillingsbruder von Deniz Öncü startet inzwischen in der Supersport-WM.

Bisher sieben spätere GP-Weltmeister sind aus dem «Road to MotoGP»-Programm bereits hervorgegangen: Der erste war einmal mehr Zarco, der sich beim Japan-GP 2015 seine erste von zwei Moto2-Kronen sicherte. Danny Kent sorgte noch im selben Jahr für den zweiten WM-Titel eines ehemaligen Rookies, er kürte sich beim Saisonfinale in Valencia auf der Leopard-Honda zum Moto3-Champion. Brad Binder (2016), Joan Mir (2017) und Jorge Martin (2018) machten es ihm in den folgenden Jahren in der kleinsten Klasse der Motorrad-WM nach. 2020 durfte nicht nur Mir jubeln, Enea Bastianini schnappte sich den Moto2-Titel. Und Acosta triumphierte 2021 in der Einsteigerklasse.

In der WM siegreiche Red Bull Rookies Cup-Absolventen:

Brad Binder: 17 GP-Siege (2x MotoGP, 7x Moto3, 8x Moto2)

Johann Zarco: 16 GP-Siege (1x 125ccm, 15x Moto2)

Miguel Oliveira: 15 GP-Siege (3x MotoGP, 6x Moto3, 6x Moto2)

Joan Mir: 12 GP-Siege (1x MotoGP, 11x Moto3)

Jorge Martin: 11 GP-Siege (1x MotoGP, 2x Moto2, 8x Moto3)

Raul Fernandez: 10 GP-Siege (2x Moto3, 8x Moto2)

Luis Salom: 9 GP-Siege (Moto3)

Danny Kent: 8 GP-Siege (Moto3)

Enea Bastianini: 6 GP-Siege (3x Moto2, 3x Moto3)

Pedro Acosta: 6 GP-Siege (Moto3)

Lorenzo Baldassarri: 5 GP-Siege (Moto2)

Niccolò Antonelli: 4 GP-Siege (Moto3)

Jaume Masiá: 4 GP-Sieg (Moto3)

Fabio Di Giannantonio: 3 GP-Siege (2x Moto3, 1x Moto2)

Marcos Ramirez: 2 GP-Siege (Moto3)

Livio Loi: 1 GP-Sieg (Moto3)

Andrea Migno: 1 GP-Sieg (Moto3)

Philipp Öttl: 1 GP-Sieg (Moto3)

Can Öncü: 1 GP-Sieg (Moto3)

Kaito Toba: 1 GP-Sieg (Moto3)

Darryn Binder: 1 GP-Sieg (Moto3)

Xavier Artigas: 1 GP-Sieg (Moto3)

Weltmeister aus dem Red Bull Rookies Cup:

Johann Zarco: Moto2-Weltmeister 2015 und 2016

Danny Kent: Moto3-Weltmeister 2015

Brad Binder: Moto3-Weltmeister 2016

Joan Mir: Moto3-Weltmeister 2017, MotoGP-Weltmeister 2020

Jorge Martin: Moto3-Weltmeister 2018

Enea Bastianini: Moto2-Weltmeister 2020

Pedro Acosta: Moto3-Weltmeister 2021

Weitere Titelgewinne von Ex-Red Bull-Rookies:

Toprak Razgatlioglu: Superbike-Weltmeister 2021

Josh Hook und Alan Techer: Endurance-Weltmeister 2017/18

Cameron Beaubier: MotoAmerica-Superbike-Champion 2015, 2016, 2018, 2019 und 2020

Jake Gagne: MotoAmerica-Superbike-Champion 2021, MotoAmerica 1000 Superstock-Champion 2015

Mathew Scholtz: MotoAmerica 1000 Superstock-Champion 2017

JD Beach: MotoAmerica-Supersport-Champion 2015 und 2018

Sean Dylan Kelly: MotoAmerica-Supersport-Champion 2021

Tarran Mackenzie: British Superbike-Champion 2021, British Supersport-600-Champion 2016

Taylor Mackenzie: British Superstock 1000-Champion 2016

Markus Reiterberger: Europameister Superstock 1000 2018

Lorenzo Savadori: Europameister Superstock 1000 2015