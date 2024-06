Red Bull Rookies Cup Assen: Überzeugender Argentinier

Mit einem Sieg konnte sich im zweiten Rennen der Red Bull Rookies in Assen Marco Morelli durchsetzen. Erneut gab es zahlreiche Zweikämpfe unter den jungen Piloten, Leo Rammerstorfer in den Punkten.

Am Samstag fand in Assen das erste Rennen statt, in welchem es zahlreiche Überholmanöver untereinander gab. Das Rennen gewann letztlich Brian Uriarte vor Rico Salmela und Valentin Perrone, während die deutschsprachigen Piloten außerhalb der Punkte landeten. Am Sonntag war Lauf 2, mit glücklichem Ausgang für Sieger Marco Morelli.

Zum achten Mal hatten die Piloten die Möglichkeit, Punkte zu sichern und sich für einen möglichen Aufstieg in die Moto3-WM zu präsentieren. Einer musste von der Couch zusehen: Maximo Quiles wurde nach seinem haarsträubenden Manöver auf der Zielgeraden in Mugello, auf welcher es als Kettenreaktion einen Sturz gab, schwer bestraft und wurde für ein Rennwochenende der Rookies suspendiert. Für ihn besonders bitter, da er als Cup-Führender in das Wochenende ging. Die Bestrafung wird als Exempel gesehen, da ein solches Verhalten auf einer Strecke mit Motorrädern, die mehr als 200 km/h erreichen, nicht toleriert werden kann.

Als letztes Rennen des Tages nahmen die Piloten Platz in der Startaufstellung. Die beste Ausgangsposition hatte weiterhin Alvaro Carpe vor dem Finnen Rico Salmela und dem Sieger vom Samstag, Brian Uriarte. Die deutschsprachigen Piloten Leo Rammerstorfer, Lenoxx Phommara und Rocco Sessler nahmen das Rennen von den Positionen 16, 11 und 23 in Angriff.

Die Ampel erlosch und die Teenager starteten durch. Es gab keinen Zwischenfall in Kurve 1, in der Strubben-Kurve gingen dann einige Piloten im Mittelfeld weit. Der Finne übernahm kurzzeitig die Führung, doch Morelli übernahm diese nur wenige Kurven später wieder. Rammerstorfer machte einige Positionen gut und fand sich in den Punkten, Phommara hingegen war einer der Verlierer des Starts und kam als 19. aus der ersten Runde.

Wie gewohnt gab es in den kommenden 14 Runden zahlreiche Zweikämpfe. Der Führende Morelli versuchte sich etwas vom Feld zu lösen. Samstag-Sieger Uriarte nahm daraufhin die Verfolgung auf und versuchte die etwa 0,5 Sekunden Rückstand aufzuholen, was ihm innerhalb einer halben Runde gelang und gleich einige Piloten mit an den Ersten heranzog.

Guillem Planques verpasste in der fünften Runde die letzte Schikane und musste durchs Kiesbett. Er verlor den Anschluss an die beiden Spitzengruppen. In der sechsköpfigen Führungsgruppe gab es mit Morelli und Valentin Perrone eine argentinische Doppelführung, welche versuchten, Salmela, Carpe, Uriarte und Ruché Moodley hinter sich zu halten. Die Verfolgergruppe, in welcher auch Rammerstorfer fuhr, konnte den Speed der ersten sechs nicht mitgehen und verlor komplett den Anschluss.

Zur Rennhalbzeit ergab sich folgende Rennsituation: Morelli führte weiter. Moodley versuchte an Uriarte vorbeizufahren, wodurch sich durch einen Fahrfehler eine kleine Lücke zu den Top-4 auftat und auch Uriarte etwas Rückstand hatte. Da die Fahrer am Limit fuhren, hielt man sich bis zur finalen Phase des Rennens mit Überholmanövern zurück. Morelli erhielt eine Track-Limits-Warnung und musste fünf Runden vor Schluss besonders auf die Einhaltung dieser Regel achten.

In den letzten Runden konnte der Cup-Führende Uriarte den Anschluss an die Führungsgruppe schaffen. Der Spanier fuhr wie besessen und schien für die letzten Runden etwas mehr Reserven zu haben. Er kämpfte besonders hart mit Alvaro Carpe, wodurch Morelli sich immer wieder für die schnellen Bereiche ein wenig absetzen konnte. Als Führender ging dieser in die letzte Runde.

Es ereigneten sich gewohnt wilde Cup-Szenen. Weil Carpe und Uriarte nicht perfekt aus der Strubben-Kurve beschleunigten, konnte Peronne auf Position 2 vorfahren, wobei es leichte Berührungen untereinander gab. Mit einem riesigen Vorderradrutscher in der schnellen Ramshoek-Kurve musste Perrone die Ideallinie verlassen und verlor dadurch ein mögliches Podium. Morelli holte den Sieg vor Carpe, Salmela, Uriarte und Perrone. Leo Rammerstorfer holte als 14. zwei Punkte. Außerhalb der Punkte landeten Lenoxx Phommara und Rocco Sessler. Alle Piloten beendeten das Rennen.

In der Gesamtwertung führt Uriarte mit 140 Punkten vor Alvaro Carpe (127) und Valentin Perrone (117). Der suspendierte Maximo Quiles hat weiterhin Anschluss und liegt auf der vierten Position mit 110 Punkten. Weiter hinten in der Wertung liegen Rammerstorfer (9), Sessler (8) und Phommara (5). Das nächste Rennwochenende findet vom 17. bis 18. August auf dem Red Bull Ring in Spielberg statt.

Ergebnisse Red Bull Rookies Cup, Rennen 2, Assen/NL:

1. Marco Morelli (RA), 15 Runden in 26:12,093 min

2. Alvaro Carpe (E) +0,133 sec

3. Rico Salmela (FIN) +0,225

4. Brian Uriarte (E) +0,499

5. Valentin Perrone (RA) +0,837

6. Ruchè Moodley (ZA) +1,602

7. Veda Pratama (IND) +16,670

8. Kristian Daniel (USA) +16,779

9. Carter Thompson (AUS) +16,861

10. Hakim Danish (MAL) +16,928

11. Leonardo Zanni (I) +16,985

12. Giulio Pugliese (I) +17,169

13. Dodo Boggio (I) +17,193

14. Leo Rammerstorfer (A) +17,302

15. Guillem Planques (F) +29,384

16. Lenoxx Phommara (CH) +29,450

Ferner:

23. Rocco Sessler (D) +39,924

Stand nach 8 von 14 Rennen:

1. Brian Uriarte, 140 Punkte. 2. Alvaro Carpe 127. 3. Valentin Perrone 117. 4. Maximo Quiles 110. 5. Rico Salmela 91. 6. Hakim Danish 83. 7. Marco Morelli 77. 8. Veda Pratama 61. 9. Ruche Moodley 51. 10. Giulio Pugliese 48. 17. Leo Rammerstorfer 9. 18. Rocco Sessler 8. 23. Lenoxx Phommara 5