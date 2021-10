Red Bull Rookies-Cup: Gehschule für die Weltmeister

Der Red Bull Rookies-Cup hat schon 30 Fahrer hervor gebracht, die auf ein GP-Podest kamen, dazu acht Weltmeister. Zwei könnten 2021 dazu kommen – Pedro Acosta und Raúl Fernández.

Im Jahr 2007 wurde der Red Bull Rookies-Cup mit 125-ccm-Zweitakt-Rennmaschinen von KTM erstmals ausgetragen, 2022 geht er in die 16. Saison. Bis heute standen 30 ehemalige Absolventen auf einem GP-Podium, 21 von ihnen haben einen Grand Prix gewonnen. Fast 50 Prozent aller Rookies haben nach der Nachwuchsserie den Sprung in dem GP-Sport und in die Weltmeisterschaft geschafft. Dort haben sie 132 GP-Siege und 391 GP-Podestplätze eingeheimst.

Übrigens: Allein am Wochenende des Aragón-GP vor vier Wochen standen wieder einmal in allen drei GP-Klassen Ex-Rookies auf dem Podium – Ayumu Sasaki, Deniz Öncü, Raúl Fernandez und Joan Mir.

Die ehemaligen Rookies-Cup-Fahrer haben inzwischen acht Grand Prix Weltmeistertitel gewonnen. Der letztjährige Cup-Gewinner Pedro Acosta könnte in diesem Jahr in der Moto3-Klasse der nächste Grand Prix World Champion werden. Auch Raúl Fernández, in der Moto2-WM nur 9 Punkte hinter Leader Remy Gardner, befindet sich auf Titeljagd. Er war 2016 Dritter im Rookies-Cup und hat 2018 die Junioren-Moto3-WM gewonnen, 2020 gelang das Texas-Sieger Izan Guevara, 2021 liegt Red Bull-Rookie Daniel Holgado klar voran.

In allen GP-Klassen mischen namhafte ehemalige Red-Bull Rookies-Cup-Teilnehmer mit. Ex-Rookie Joan Mir hat im Vorjahr als erster Fahrer aus der Nachwuchsrennserie in der MotoGP-WM triumphiert; 2021 liegt er in der Tabelle wieder unter den Top-3. Dazu bescherte er 2017 Leopard-Honda den Moto3-WM-Titel – wie Jorge Martin als Ex-Rookie ein Jahr später, er steuerte eine Gresini-Honda.

Johann Zarco hat 2007 den ersten Rookies-Cup für sich entschieden. 2015 und 2016 dominierte er im Ajo-Team die Moto2-WM.

Die Namen der nächsten Generation stehen auf der Startliste für den Red Bull MotoGP Rookies-Cup 2022 bereit. 25 Fahrer aus 18 Nationen wurden auserwählt.

Inklusive der Cup-Saison 2021 haben bisher 211 unterschiedliche Fahrer aus 36 Nationen am Cup teilgenommen, der für Fahrer im Alter zwischen 13 und 18 Jahren vorgesehen ist. Da für die kommende Saison auch der Mexikaner Guillermo Marcel Moreno Crail in die Teilnehmerliste aufgenommen wurde, steigt die Anzahl der Herkunftsländer auf 37; die Anzahl der Fahrer wächst auf total 223.

Seit 2013 wird im Rookies-Cup mit 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Production-Racern von KTM gefahren. Die auserwählten Fahrer müssen für die 12 bis 14 Rennen, die ihm Rahmen der Europa-GP ausgetragen werden, nichts bezahlen. Motorräder und Rennbekleidung und die Verpflegung am Weekend werden zur Verfügung gestellt. Nur Anreise und Übernachtungen müssen von den Familien der Youngster bezahlt werden.

Die Weltmeister aus dem Rookies-Cup

Enea Bastianini: Moto2/2020

Brad Binder: Moto3/2016

Danny Kent: Moto3/2015

Jorge Martín: Moto3/2018

Joan Mir: Moto3/2017 und MotoGP 2020

Johann Zarco: Moto2 2015 und 2016

Die Junioren-Moto3-Weltmeister aus dem Rookies-Cup

Raúl Fernández: 2018

Izan Guevara: 2020

Daniel Holgado: 2021?

Folgende Fahrer von 2021 bleiben im Cup für 2022

5 Tatchakorn Buasri THA

8 Eddie O‘Shea GBR

9 Freddie Heinrich GER

14 Cormac Buchanan NZL

21 Demis Mihaila ITA

29 Harrison Voight AUS

42 Soma Görbe HUN

48 Gabin Planques FRA

58 Luca Lunetta ITA

72 Taiyo Furusato JPN

77 Filippo Farioli ITA

78 Jakob Rosenthaler AUT

95 Collin Veijer NED

Neue Rookies-Cup-Fahrer für 2022

Marcos Ruda ESP

José Antonio Rueda ESP

Máximo Martínez Quiles ESP

Angel Piqueras ESP

Jacob Roulstone AUS

Guillermo Marcel Moreno Crail MEX

Rico Salmela FIN

Alex Venturini ITA

Jakub Gurecký CZK

Luciano Lorenz BEL

Fadillah Aditama INA

Ruché Moodley RSA

Red Bull Rookies Cup

Alle Cup-Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Schweiz

Deni Cudic (A), 2010 & 2011

Jakob Rosenthaler (A), 2021

Nico Thöni (A), 2008 & 2009

Lukas Trautmann (A), 2011, 2012 & 2013 (3 Siege)

Willi Albert (D), 2011 & 2012

Florian Alt (D), 2010, 2011 & 201 (5 Siege, Cup-Sieger 2012)

Alessio Cappella (D), 2008, 2009 & 2010

Max Enderlein (D), 2011

Lucy Glöckner (D), 2007

Freddie Heinrich (D), 2021

Daniel Kartheininger (D), 2007 & 2008

Matthias Meggle (D), 2016 & 2017

Aris Michail (D), 2013 & 2014

Kevin Orgis (D), 2016 & 2017

Philipp Öttl (D), 2010, 2011 & 2012 (3 Siege)

Markus Reiterberger (D), 2007 & 2008

Christoph Schönberger (D), 2007

Phillip Tonn (D), 2019 & 2020

Noah Dettwiler (CH), 2019, 2020 & 2021

Jason Dupasquier (CH), 2018 & 2019