Aragón: Ivan Ortolá gewinnt Saisonfinale

Die Red Bull Rookies in Aragón

Zum Abschluss des Red Bull MotoGP Rookies Cup holte der großgewachsene Ivan Ortolá in Aragón seinen ersten Saisonsieg. Daniel Holgado und Cup-Champion David Alonso komplettierten das letzte Podium 2021.

Für die Piloten des Red Bull MotoGP Rookies Cup gingen am Sonntag beim Aragón-GP zum letzten Mal in dieser Saison die roten Lichter aus. Den Start entschied, wie bereits beim ersten Rennen am Samstag, Pole-Setter Daniel Holgado für sich.

David Alonso, der sich bereits ein Rennen vor Schluss zum Rookies Cup-Champion 2021 krönen konnte, verteidigte zunächst Platz 3. Im Rennverlauf bildete sich eine Zehnergruppe, in der die ständigen Positionswechsel für Unruhe sorgten. Sieben Runden vor Schluss fiel der Japaner Taiyo Furusato dem Gerangel zum Opfer, er verabschiedete sich per Highsider aus dem Rennen.

An der Spitze setzte sich derweilen Ivan Ortolá durch, der großgewachsene Spanier fiel seinen Konkurrenten jedoch auf der 968 Meter langen Geraden immer wieder zum Opfer. Vier Runden vor Rennende mischte Daniel Muñoz die Spitzengruppe auf, die sich inzwischen auf sieben Fahrer reduziert hatte.

Die letzte Runde eröffnete der 17-Jährige Ortolá, der sich anschließend geschickt aus den Kämpfen heraushielt und in einem Fotofinish seine ersten Saisonsieg einfuhr. Nur sechs Tausendstelsekunden hinter ihm folgte der Sieger aus Rennen 1, Daniel Holgado. Das Podium komplettierte Cup-Sieger David Alonso. Wie er anschließend berichtete, konnte der Kolumbianer den zweiten Lauf ruhiger angehen: «Das Rennen war ein Geschenk zum Genießen für mich. Ich war nicht mehr so nervös wie im ersten Lauf, da ich den Titel bereits eingefahren hatte», berichtete Alonso erleichtert.

Das Saisonfinale zeigte noch einmal die Leistungsdichte der Red Bull-Rookies, die ersten fünf Piloten trennten im Ziel gerade einmal 0,115 sec.

Ergebnis Red Bull Rookies Cup, Aragón (12. September):

1. Ivan Ortolá, 30:48,460 min

2. Daniel Holgado, 0,006 sec

3. David Alonso, + 0,050

4. David Muñoz, + 0,108

5. Daniel Muñoz, + 0,115

6. Diogo Moreira, + 0,214

7. Matteo Bertelle, + 0,457

8. Luca Lunette, + 6,182

9. Alex Millan, + 6,310

10. Filippo Farioli, + 11,702

11. Collin Veijer, + 11,774

12. Sho Nishimura, + 11,832

13. Eddie O´Shea, + 24,359

14. Tatchakorn Buasri, + 24,420

15. Soma Görbe, + 24,549



Ferner:

17. Freddie Heinrich, + 43,752

Red Bull Rookies Cup, Endstand:

1. Alonso, 248 Punkte. 2. Muñoz David, 211. 3. Holgado, 190. 4. Ortolá, 157. 5. Muñoz Daniel, 129. 6.Moreira, 127. 7. Bertelle, 126. 8. Buasri, 115. 9. Uriarte, 93. 10. Millan, 86. Ferner: 17. Dettwiler, 38. 22. Rosenthaler, 6. 25. Heinrich, 2