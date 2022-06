Sachsenring: Rueda auf Pole, Heinrich gibt Comeback

Jose Rueda steht auch am Sachsenring auf der Pole-Position

Der Führende des Red Bull Rookies Cup José Rueda schnappte sich auf dem Sachsenring die Pole-Position. Die deutschsprachigen Jakob Rosenthaler und Freddie Heinrich landeten außerhalb der Top-20.

Bei Sonnenschein und angenehmen 28 Grad Lufttemperatur starteten die Nachwuchspiloten des Red Bull MotoGP Rookies Cup auf dem Sachsenring in das vierte Qualifying der Saison. Die schnellste Zeit brannte José Rueda in den sächsischen Asphalt, der Spanier umrundete die 3,671 km kurze Strecke in 1:28,501 min und verwies damit Filippo Farioli und Eddie O´Shea auf die Ränge 2 und 3.

«Ich war noch nie zuvor auf dem Sachsenring, weshalb ich umso glücklicher über das Ergebnis bin. Es ist keine einfache Strecke, aber die vielen Linkskurven machen viel Spaß», freute sich der 16-jährige Pole-Setter. Für die beiden Rennen am Samstag und Sonntag hat sich Rueda bereits eine Taktik zurechtgelegt: «Ich werde von Anfang an versuchen wegzufahren, aber ich denke, dass mir einige Fahrer folgen werden.»

Aus deutschsprachiger Sicht verlief das Qualifying enttäuschend, Lokalmatador Freddie Heinrich, der auf dem Sachsenring nach einer Verletzungspause sein Comeback gibt, landete nur auf Rang 24. Der Österreicher Jakob Rosenthaler muss von Position 21 losfahren.

Das erste Rennen gibt es am Samstag ab 16:25 Uhr live auf www.redbull.tv zu sehen.

Parallel zum Qualifying hat am Freitag die Bewerbungsphase für den Red Bull Rookies Cup 2023 begonnen, Interessierte können sich ab sofort auf der Seite des Rookies Cup bewerben.

Red Bull Rookies, Qualifying, Sachsenring (17. Juni):

1. Rueda, 1:28,501 min

2. Farioli, + 0,120 sec

3. O`Shea, + 0,417

4. Piqueras, + 0,0,603

5. Buchanan, + 0,759

6. Lunetta, + 0,768

7. Voight, + 0,785

8. Salmela, + 0,884

9. Shahril, + 1,038

10. Planques, + 1,040



Ferner:

21. Rosenthaler, + 2,124

23. Heinrich, + 2,407