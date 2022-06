Herausforderung Sachsenring: Kampf um die Rookie-Ehre

Der Red Bull MotoGP Rookies Cup ist am kommenden Wochenende im Rahmen vom «Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland» am Start und bietet den Fans mit spannendem Rennsport eine starke Show.

Auf dem Sachsenring kehren die jungen Talente des Red Bull MotoGP Rookies Cup zurück auf die Strecke. Auf der 3,6 km kurzen Rennstrecke in Hohenstein-Ernstthal haben die Stars von morgen eine neue Chance den Fans ihr Können vorzuführen. Für die KTM-Piloten wird es bereits das vierte Rennwochenende des Jahres sein, die Rennen 7 & 8 stehen auf dem Sachsenring auf dem Plan.

José Rueda kommt als einer der Favoriten nach Deutschland. Zuletzt gewann der 16-jährige Spanier in Barcelona beide Rennen der Moto3-Klasse im JuniorGP in dominanter Art und Weise. Auch im Cup führt er die Meisterschaft an. Dicht auf den Fersen ist ihm Collin Veijer. Der Niederländer fährt seine dritte Saison im Red Bull Rookies Cup, er gewann bereits zwei Rennen in der Saison 2022.

Ebenfalls erfolgreich unterwegs ist in diesem Jahr der 14-jährige Maximo Martinez. Der Spanier gewann jeweils ein Rennen in Jerez und Mugello, er liegt auf Position 3 in der Gesamtwertung nach sechs von 14 Läufen in dieser Saison. Als Vierter kommt der Thailänder Tatchakorn Buasri nach Deutschland, auf Platz 5 der Cup-Wertung steht Casey O’Gorman aus Irland.

Der besondere Charakter des Sachsenrings wird für die Youngstars des Cups zur Herausforderung. Noch größere Höhenunterschiede als in Portimão, gefahren wird gegen den Uhrzeigersinn, somit überwiegen die Linkskurven (zehn Linkskurven, drei Rechtskurven) auf der kürzesten Strecke im Kalender.

Aus deutschsprachiger Sicht stehen mit Jakob Rosenthaler und Freddie Heinrich zwei Nachwuchsfahrer in der Startaufstellung. Rosenthaler (16) kommt aus Österreich; er holte in Mugello mit Position 6 sein bisher stärkstes Ergebnis in dieser Klasse. Der 17-jährige Heinrich kommt ebenfalls motiviert zu seinem Heimrennen nach Sachsen – Er liegt auf Gesamtrang 22 und wartet nach einer Verletzung auf die ersten Punkte seit dem Saisonstart.

Stand nach 6 von 14 Rennen:

1. Rueda 101 Punkte. 2. Veijer 96. 3. Quiles 71. 4. Buasri 65. 5. O´Gorman 58. 6. Lunetta 53. 7. Piqueras 51. 8. Salmela 50. 9. Farioli 46. 10. Voight 32. 11. O´Shea 31. 12. Ruda 27. 13. Planques 25. 14. Rosenthaler 25. 15. Luciano 25. 16. Aditama 22. 17. Shahril 22. 18. Moodley 10. 19. Roultone 9. 20. Buchanan 4. 21. Venturini 4. 22. Heinrich 3. 23. Mihaila 3. 24. Mizera 2.