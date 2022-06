Sachsenring: Piqueras gewinnt Herzschlagfinale

Das zweite Rennen des Red Bull Rookies Cup auf dem Sachsenring brachte mit Angel Piqueras einen neuen Sieger hervor. Jakob Rosenthaler und Freddie Heinrich landeten außerhalb der Top-15.

Nach 19 spannungsgeladenen Runden wurde mit Angel Piqueras im zweiten Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cup ein Premierensieger gefeiert. Im letzten Umlauf kämpften sieben Fahrer um den Sieg, im Ziel trennten die Top-7 gerade einmal fünf Zehntelsekunden. Neben Piqueras durften Colin Veijer und Filippo Farioli strahlen, die als Zweiter und Dritter ebenfalls aufs Podest durften.

Bei Piqueras war die Freude besonders groß, denn der 15-Jährige war im ersten Lauf am Samstag zu Sturz gekommen: «Die letzte Runde war ein reines Chaos. Ich hatte keinen konkreten Plan, sondern habe einfach Vollgas gegeben», erzählte der glückliche Rennsieger. «Der Sturz im ersten Rennen war nur durch einen schlechten Reifen bedingt, weshalb ich selbstbewusst in den zweiten Lauf gestartet bin. Ich bin überglücklich über meinen ersten Sieg.»

Der Cup-Führende José Rueda, der sich am Samstag den Sieg in Lauf 1 gesichert hatte, beendete das Rennen nur 0,354 sec hinter Piqueras als Vierter und verteidigte damit die Tabellenführung.

Die deutschsprachigen Rookies Jakob Rosenthaler und Freddie Heinrich kämpften um die Punkteränge, verpassten diese am Ende jedoch knapp. Rosenthaler beendete das 19-Runden-Rennen als 17., Heinrich kam bei seinem Heimrennen zwei Plätze dahinter als 19. ins Ziel.

Red Bull Rookies Cup, Sachsenring, Rennen 2 (19. Juni):

1. Piqueras, 19 Runden in 28:33,212 min

2. Veijer, + 0,158 sec

3. Farioli, + 0,190

4. Rueda, + 0,354

5. Salmela, + 0,393

6. Martinez, + 0,403

7. Voight, + 0,598

8. Lunetta, + 9,425

9. O`Shea, + 9,457

10. O`Gorman, + 18,439



Ferner:

17. Rosenthaler, + 26,812

19. Heinrich, + 27,013