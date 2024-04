Rookies in Jerez: Marco Morelli behält den Überblick

Am Ende sahen nur 14 Piloten die Zielflagge. Der Rest hatte sich nach und nach verabschiedet. Der Doppelsieg ging mit Morelli und Perrone nach Argentinien. Top Ten-Platz für Rocco Sessler. Phommara in den Punkten.

Beim ersten Rennen der diesjährigen Red Bull Rookies-Generation, der inzwischen 18., machten die jungen Wilden ihrem Ruf mal wieder alle Ehre und zeigten ein packendes erstes Rennen im Rahmen der MotoGP im spanischen Jerez. Neun Piloten hatten sich nach den ersten Rangeleien an der Spitze formiert und zeigten, was auf engstem Raum an Überholmanövern so geht.

Den besten Start erwischte der 16-jährige Spanier Màximo Quiles. Doch alleine war der Teenager im Kampf um einen der Spitzenplätze nicht. Nach einigen Ausfällen zu Beginn des Rennens, bei dem alle Piloten heil davonkamen, ging es bis zur Schlussphase einigermaßen gesittet zu. Doch vor allem die letzten beiden Runden hatten es in sich und die Spitzengruppe wurde nochmals kräftig ausgedünnt, nach dem einen oder anderen Ausrutscher rund Verbremser.

Den Sieg holte sich Marco Morelli aus Argentinien. Von seinem südamerikanischen Landsmann inspiriert, ging mit Valentin Perrone auch der zweite Platz an einen Argentinier. «Toll», fasste Morelli seinen Eindruck zusammen. «Das Rennen war verrückt. In manchen Ecken war es noch etwas feucht. Wir hatten ein paar gute Kämpfe, aber es waren auch ein paar Verrückte unterwegs. Ich wollte in der letzten Kurve überholen, aber da sah ich einen weit gehen und einen anderen stürzen. Es war dann irgendwie alles durcheinander. Der Sieg ist toll nachdem ich einige Zeit mit dem Racing aufgehört hatte. Ich danke den Menschen, die an mich geglaubt haben. Ich habe im Winter viel trainiert, auch mental.»

Nach dem cool agierenden Morelli strahlte Perrone beim anschließenden Interview über das ganze Gesicht. «Mein erstes Podium», jubelte der Zweitplatzierte. «Ich war vorher noch nie hier und bin happy. Es war schwierig in der großen Gruppe. In der letzte Runden hatte ich echt keine Ahnung mehr, aber jetzt steh ich hier.»

Rang 3 ging an Blitzstarter Quiles, der sich selbst zwar als happy bezeichnet, aber das Rennen wie seine Kollegen nicht leicht und doch ein wenig verrückt fand. «Trotz allem habe ich einen guten Rhythmus gefunden», versicherte der KTM-Pilot im Anschluss. «Nach der ersten Hälfte der Distanz hatte ich ein paar Probleme und ging weit, so dass mich einige überholen konnten. Aber ich kam zurück. In der letzten Kurve ging ich wieder weit, sonst hätte ich vielleicht auch gewinnen können. Den Podestplatz möchte ich meiner Mutter widmen.»

Deutsch gesprochen wurde mit Rocco Caspar Sessler, dem Northern Talent Cup-Sieger des Vorjahres, auf Platz 9. Platz 13 ging mit Lenoxx Phommara in die Schweiz. Der Österreicher Leo Rammerstorfer sah das Ziel nicht.

Ergebnis Red Bull Rookies, Jerez, Rennen 1

1. Marco Morelli (ARG)

2. Valentin Perrone (ARG)

3. Màximo Quiles (ESP)

4. Alvaro Carpe (ESP)

5. Rico Salmela (FIN)

6. Brian Uriarte (ESP)

7. Guillem Planques (FRA)

8. Hakim Danish (MAL)

9. Rocco Sessler (GER)

10. Kgopotso Mononyane (RSA)

11. Jakkreephat Phuettisan (THA)

12. Sullivan Mounsey (ENG)

13. Lennox Phommara (SUI)

14. Evan Belford (ENG)



Out



Giulio Pugliese (ITA)

Ruché Moodley (RSA)

Veda Pratama (INA)

Joel Pons (ESP)

Kevin Farkas (HUN)

Kristian Daniel Jr. (USA)

Leonardo Zanni (ITA)

Leo Rammerstorfer (AUT)

Carter Thompson (AUS)

Dodo Boggio (ITA)

Guido Pini (ITA)

Milan Pawelec (POL)