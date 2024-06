Red Bull Rookies/Mugello: Überraschter Perrone

Es ging wieder wild zu bei den KTM-Nachwuchspiloten. Und wie immer fiel die Entscheidung erst auf den letzten Metern. Über den Sieg freute sich der Argentinier Valentin Perron. Punkte für Rammerstorfer.

Strahlender Sonnenschein und bereits gut gefüllte Zuschauerränge erwarteten die Rookies im italienischen Mugello. Nach einem furiosen ersten Rennen, das bereits am Samstagabend ausgetragen wurde, durfte man auch am Sonntagmorgen mit reichlich Action auf der Strecke rechnen. Das erste Rennen wurde zur 25-Punkte-Beute des Spaniers Màximo Quiles, der das zweite Rennen von Startplatz 3 in Angriff nahm.

Besichtigungs- und Aufwärmrunde gingen bei den wilden Teenagern erst einmal reibungslos über die Bühne. Doch schon in der ersten Runde knallte es und Carter Thomson und der Schweizer Lennox Phommare rauschten in die Wiese, wo dann auch beide stürzten. An der Spitze trafen sich die Streithähne vom Samstag wieder. Unter ihnen die Spanier Quiles und Brian Uriate. Doch allein waren die beiden Spanier längst nicht. Nach zwei Runden schaute der argentinische Auftaktsieger Marco Morelli auf Platz 1 vorbei. Doch in der über 10 Mann starken Gruppe war das Rennen von einem ständigen hin und her geprägt.

Nach den ersten Tumulten sah es mit den drei Spaniern Quiles, Alvaro Carpe und Brian Uriarte aus wie eine Kopie des Samstagsrennen. Doch da hatten die KTM-Rookies noch weitere zehn Runden vor sich. Die Führungsgruppe war inzwischen auf 13 Piloten angewachsen und die Rennleitung musste die eine oder andere Verwarnung bezüglich Überschreitung der Streckenbegrenzung aussprechen. Ansonsten ging es augenscheinlich gesitteter zu als noch am Vortag.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit mischte sich auch noch der Malaie Hakim Danish an der Spitze ein. Doch die drei Spanier verteidigten tapfer ihre Plätze im Kampf um die Pokale. Den Verfolgern blieb vorerst nur die Möglichkeit, sich das Spitzen-Trio genau anzuschauen und sich für die Schluss-Offensive einen Plan zurechtzulegen.

Bei noch fünf zu fahrenden Runden sah es kurz danach aus, als könnte sich ein Quartett ein klein wenig aus der großen Gruppe lösen. Doch spätestens nach den Windschattenspielen auf der langen Zielgeraden waren die Teenager wieder eine homogene Gruppe. Auch die Verfolger ließen nicht wirklich abreissen. Wie immer würde es auf den schon klassischen Rookies-Showdown in der letzten Runde hinauslaufen.

Zehn Fahrer kam am Ende noch für den Sieg in Frage und gerne bog man mal wieder Schulter an Schulter in die diversen Kurven-Passagen ein. Und wie immer überschlugen sich in der letzten Runde die Ereignisse. Quiles machte auf dem Weg zum Zielstrich einen gewaltigen Schlenker. Der Südafrikaner Ruché Moodley war mit einem anderen Fahrer zusammengerappelt, verlor leicht an Speed und geriet anschließend mit Quiles aneinander. Auch Carpe tauchte plötzlich noch auf. Der Südafrikaner flog nach dem Bodycheck in hohem Bogen von seiner KTM.

Auf das Ergebnis und die Siegerehrung mussten Fans und Fahrer dann eine Weile warten, denn die Rennleitung nahm den Unfall nochmals genau unter die Lupe. Die Verwirrung war anschließend perfekt, als die Regie eine falsche Ergebnisliste einblendete. Bei der Siegerehrung wurden dann die richtigen Pokale verteilt. Den größten hatte sich der Argentinier Valentin Perrone geschnappt. Vor Brian Uriate auf Rang 2 und Alvaro Carpe auf Platz 3. «Die letzte Runde war total irre», meinte dann auch der Sieger. «Ich hatte ein wenig Windschatten und am Ende habe ich gewonnen.»

Ergebnis Red Bull Rookies Mugello Rennen 2

1. Valentin Perrone (ARG)

2. Brian Uriarte (ESP)

3. Alvaro Carpe (ESP)

4. Rico Salmela (FIN)

5. Màximo Quiles (ESP)

6. Hakim Danish (MAL)

7. Leonardo Zanni (ITA)

8. Veda Pratama (INA)

9. Dodo Boggio (ITA)

10. Giulio Pugliese (ITA)

11. Marco Morelli (ARG)

12. Guillem Planques (FRA)

13. Leo Rammerstorfer (AUT)

14. Evan Belford (ENG)

15. Kgopotso Mononyane (RSA)

16. Sullivan Mounsey (ENG)

17. Milan Pawelec (POL)

18. Kevin Farkas (HUN)

19. Kristian Daniel Jr. (USA)

20. Joel Pons (ESP)

21. Rocco Sessler (GER)



Out





Ruché Moodley (RSA) + 0,304

Carter Thompson (AUS) + 3,926

Lennox Phommara (SUI)

Jakkreephat Phuettisan (THA)

DNS Guido Pini (ITA)