Misano: Letzte Chance für Ángel Piqueras

Der diesjährige Red Bull Rookies Cup-Sieger Ángel Piqueras hat beim Saisonfinale in Misano ein letztes Mal die Gelegenheit, sich zum erfolgreichsten Rookie aller Zeiten zu küren, bevor er 2024 in die Moto3-WM aufsteigt.

Im Rahmen des Misano-GP treffen sich die Red Bull Rookies zu einem letzten Kräftemessen in der Saison 2023. Der diesjährige Cup-Champion steht bereits seit dem Lauf in Assen fest und heißt Ángel Piqueras. Doch bevor der 16-Jährige 2024 im Leopard Honda Team in die Moto3-WM aufsteigt, hat er noch ein Ziel – der erfolgreichste Rookie in der 17-jährigen Cup-Geschichte zu werden.

In seinen zwei Rookies Cup-Jahren sammelte Piqueras insgesamt zehn Siege und steht damit zwei Läufe vor Schluss auf einer Stufe mit Karel Hanika. Mit seinen bislang acht Saisonsiegen liegt er außerdem gleichauf mit Bo Bendsneyder, der den Cup 2015 ebenfalls mit acht Siegen gewann. Ein weiterer Triumph würde Piqueras folglich an die Spitze der erfolgreichsten Rookies katapultieren.

Während der Cup-Titel bereits vergeben wurde, ist der Kampf um den Vizemeistertitel noch offen. Die besten Chancen hat hierbei der Spanier Alvaro Carpe, der mit 162 Punkten vor seinen Verfolgern Max Quiles (131) und Rico Salmela (123) liegt.

Aus deutschsprachiger Sicht geht es für Jakob Rosenthaler, aktuell 18. im Gesamtklassement und Rookie Leo Rammerstorfer (25.) um den Verbleib in der hochkarätigen Nachwuchsrennserie.

Ob Piqueras Geschichte schreiben kann, das zeigt sich am Samstag um 17 Uhr und am Sonntag um 08:50 Uhr, wenn die Ampeln für die finalen Rookies Cup-Rennen auf Grün schalten.

Die Rennen können wie gewohnt live auf redbull.tv verfolgt werden.

Stand nach 12 von 14 Rennen:

1. Piqueras, 273 Punkte. 2. Carpe 162. 3. Quiles 131. 4. Salmela 123. 5. Ferrandez 113. 6. Roulstone 109. 7. O’Gorman 97. 8. Ruda 88. 9. Morelli 88. 10. Moodley 71. – Ferner: 18. Rosenthaler 20. 25. Rammerstorfer 2.