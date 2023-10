Selektions-Event für Red Bull Rookies 2024 in Guadix

Der diesjährige Rookies Cup-Champion Ángel Piqueras unterzeichnete bereits einen Vertrag für die Moto3-WM 2024, aktuell werden in Spanien seine potenziellen Nachfolger ermittelt – mit deutschsprachiger Beteiligung.

Seit 2007 wird der Red Bull MotoGP Rookies Cup gemeinsam von KTM und Dorna und dem österreichischen Energy-Drink-Hersteller ausgetragen. Er stellt längst die erfolgreichste Gehschule für künftige GP-Talente dar: Mittlerweile 112 Ex-Rookies-Cup-Teilnehmer schafften es in der Folge in die Weltmeisterschaft, 30 davon gewannen total 179 Grands Prix und zehn WM-Titel.

Mit Jaume Masia (Moto3) und Pedro Acosta (Moto2) führen aktuell zwei Rookies-Cup-Absolventen die WM-Tabelle in den zwei kleinen GP-Klassen an. Dazu trennen Ex-Rookie Jorge Martin nach seinem Sieg in Motegi am vergangenen Wochenende in der MotoGP-WM nur drei Punkte von der Spitze.

Nun dürfen sich 111 Nachwuchsfahrer aus 30 Nationen Hoffnungen machen, in der kommenden Saison denselben Weg einzuschlagen. Beim diesjährigen Selektions-Event in Guadix bei Granada in Südspanien werden zehn Fahrer für den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 nominiert.

Unter anderen erhielten die Deutschen Valentino Herrlich, Dustin Schneider und Alexander Weizel eine Einladung, aus Österreich sind Denis Kiesewetter, Daniel Krabacher und Niklas Wannenmacher beim Sichtungs-Event dabei, dazu aus der Schweiz Levin Quentin Phommara und Ilnoxx Phommara.