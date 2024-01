Lenoxx Phommara rückt in das Rookies-Feld 2024 nach

Erfreuliche Nachrichten für die Schweizer GP-Szene: Lenoxx Phommara (17) wird 2024 doch noch im Red Bull MotoGP Rookies Cup antreten – auch laut Tom Lüthi «die perfekte WM-Schule».

Beim Sichtungsevent in Guadix im Oktober hatte zunächst kein deutschsprachiger Nachwuchsfahrer die Selektionshürde genommen, nun aber gibt es doch noch erfreuliche Nachrichten: Lenoxx Phommara wird 2024 im Red Bull MotoGP Rookies Cup starten.

Der 17-jährige Schweizer, der den Northern Talent Cup 2023 auf dem zweiten Gesamtrang beendet hatte, rutschte ins Fahrerfeld nach und wird die prestigeträchtige «Road to MotoGP»-Serie parallel zur FIM JuniorGP (vormals Junioren-WM) bestreiten.

Mitte Januar kam unerwartet ein Anruf auf Österreich, erzählte Lenoxx Phommara. «Der Entscheid, dass wir zusagen, fiel eigentlich sofort. Dennoch realisierte ich erst später, was das eigentlich bedeutet: Mit dem Red Bull Rookies Cup erhalte ich nicht nur viel Fahrzeit und die Chance, mich auf einheitlichem Material mit Gleichgesinnten zu messen, ich habe damit auch Zugang zu einem der spannendsten Nachwuchs-Netzwerke unseres Sports. Ich freue mich sehr darauf, viele neue Strecken kennenzulernen, im Mindset und auch sportlich stärker zu werden und hoffentlich vorne mitzukämpfen.»

Tom Lüthi, 125-ccm-Weltmeister von 2005, zweifacher Moto2-Vizeweltmeister und 17-facher GP-Sieger, freut sich, dass sein Landsmann diese Chance erhält: «Der Red Bull Rookies Cup ist die perfekte WM-Schule. Alle fahren auf dem gleichen Material, kämpfen mit denselben Mitteln. Die Erfahrung auf den Moto3-Motorrädern und der Kampf im engen Fahrerfeld ist in Kombination mit der FIM JuniorGP optimal und gilt so als das Sprungbrett zur Weltmeisterschaft. Die Saison wird für Lenoxx mit Sicherheit sehr intensiv, aber mindestens genauso lehrreich. Ich wünsche ihm viel Erfolg und viel Spaß!»

Die Aufnahme ins Red Bull-Rookies-Fahrerfeld ist neben der fahrerischen Entwicklung auch relevant für die nachhaltige Finanzierung einer Rennsport-Karriere, weiß Sergio Phommara, Vater und Manager von Lenoxx. «Für uns ist es ein Zeichen der Glaubwürdigkeit, dass wir 1:1 an mögliche Sponsoren weitergeben können. Es zeigt, dass Lenoxx auch in den Augen der weltweit bedeutendsten Experten des Motorradsports das Zeug zum Profi hat – damit legen wir den Grundstein für eine langfristige erfolgreiche Karriere und damit für ein sinnvolles Investment der Sponsoren in Lenoxx‘ Entwicklung.»

Für Lenoxx Phommara beginnt die Saison 2024 mit dem JuniorGP-Auftakt in Misano/Italien am 21. April, gefolgt vom ersten Rennwochenende des Red Bull Rookies Cups genau eine Woche später in Jerez/Spanien. Parallel zu den zwei Meisterschaften absolviert er die Sport KV-Lehre am Talent Campus Bodensee.

Provisorischer Red Bull Rookies Cup-Kalender 2024

11.04.-12.04. Jerez, Spanien (Test)

27.04.-28.04. Jerez, Spanien

11.05.-12.05. Le Mans, Frankreich

01.06.-02.06. Mugello, Italien

29.06.-30.06. Assen, Niederlande

17.08.-18.08. Spielberg, Österreich

31.08.-01.09. Aragón, Spanien

07.09.-08.09. Misano, Italien