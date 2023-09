Misano, Rennen 2: Piqueras schreibt Geschichte

Als Rookies Cup-Champion 2023 stand Ángel Piqueras schon frühzeitig fest, mit seinem Sieg beim Finale am Sonntag machte sich der Spanier zum erfolgreichsten Fahrer der Road to MotoGP-Nachwuchsserie.

Wie im ersten Misano-Rennen bildete sich auch im letzten Saisonlauf am Sonntagmorgen eine große Spitzengruppe mit 14 Fahrern. Alberto Ferrandez verabschiedete sich fünf Runden vor Schluss in Führung liegend mit einem Sturz aus dem Kampf um den Sieg. Am Ende setzte sich Ángel Piqueras vor Maximo Quiles und Samstag-Sieger Alvaro Carpe durch. Die Top-3 trennten dabei nur 0,017 sec.

In seinen zwei Cup-Jahren sammelte Piqueras damit total elf Siege, mehr als jeder andere Rookie vor ihm. Mit seinen neun Saisonsiegen übertrumpfte er zudem Bo Bendsneyder, der den Red Bull MotoGP Rookies Cup 2015 mit acht Siegen gewonnen hatte.

Die Österreicher konnten mit der Führungsgruppe nicht mithalten. Jakob Rosenthaler verpasste als 16. den letzten Punkt knapp, Leo Rammerstorfer musste sich mit Rang 21 begnüngen.

Ergebnis Misano, Rennen 2 (10.9.):

1. Ángel Piqueras, 15 Runden in 26:39,134 min

2. Maximo Quiles, + 0,009 sec

3. Alvaro Carpe, + 0,017 sec

4. Rico Salmela, + 0,460

5. Guido Pini*, + 0,281

6. Ruche Moodley, + 0,789

7. Cormac Buchanan, + 0,853

8. Marcos Ruda, + 1,112

9. Fadillah Aditama, + 1,274

10. Jacob Roulstone, + 1,628



Ferner:

16. Jakob Rosenthaler, + 11,664

21. Leo Rammerstorfer, + 32,696



*= ein Platz zurück («track limits» in der letzten Runde)

Rookies Cup-Endstand nach 14 Rennen:

1. Piqueras, 318 Punkte. 2. Carpe 203. 3. Quiles 167. 4. Salmela 136. 5. Roulstone 125. 6. Ferrandez 121. 7. Ruda 109. 8. O’Gorman 97. 9. Moodley 92. 10. Morelli 91. – Ferner: 20. Rosenthaler 22. 25. Rammerstorfer 2.