Red Bull Rookies/Assen: Alzamora-Schützling gewinnt

Zu ihrem vierten Rennwochenende trafen sich die Red Bull Rookies im niederländischen Assen. Es ging im Rennen wieder mal drunter und drüber, mit dem Sieg für Brian Uriarte. Keine Punkte für die Deutschsprachigen.

Der Rookies Cup ist spannend und unberechenbar. In den ersten sechs Rennen der Saison gab es bereits fünf verschiedene Sieger. Der inzwischen 18. Jahrgang des Red Bull MotoGP Rookies Cup hat bereits gezeigt, dass nicht nur die etablierten Fahrer wie Álvaro Carpe, Marco Morelli und Màximo Quiles gewinnen können. Neulinge wie Brian Uriarte gewannen in Le Mans und Valentin Perrone belegte beim letzten Mal in Mugello Platz 1.

An der Spitze der Punktetabelle stand vor den Rennen in Assen der 16-jährige Màximo Quiles, doch der Spanier wird in Assen nicht dabei sein, da er nach einem Zwischenfall am Ende des letzten Rennens nicht starten darf. Nach dem zweiten Rennen in Mugello stellte das FIM Rookies Cup Stewards Panel fest, dass Quiles «einen Sturz verursacht hat, indem er am Ausgang von Turn 15 in die Linie eines anderen Fahrers auswich». Infolgedessen hat das Gremium eine Suspendierung für die Teilnahme an der Motul TT Assen verhängt.

Álvaro Carpe holte sich in Assen seine zweite Pole im Red Bull MotoGP Rookies Cup, nachdem er im Qualifying klar der Schnellste war. Der 17-jährige Spanier setzte sich mit seiner zweiten Runde an die Spitze der Zeitenliste und verbesserte sich mit seiner vierten und sechsten Runde. Der stürmische Wind aus den beiden Freien Trainings hatte sich gelegt, aber weder der 16-jährige Finne Rico Salmela, der das FP1 angeführt hatte, noch der 16-jährige Argentinier Valentin Perrone, Schnellster im FP2, konnten Carpe schlagen, als es darauf ankam. Salmela kam in seiner elften und letzten Runde am nächsten heran, hatte aber dennoch 0,405 Sekunden Rückstand auf Platz 2. Brian Uriarte komplettiert die erste Reihe.

Perfektes Wetter und zahlreiche Fans auf den Rängen erwarteten am späten Samstagnachmittag das KTM-Teilnehmerfeld zu ihrem ersten Rennen. Der Polesetter bekreuzte sich noch rasch zwei Mal und schon ging die Reise los. Wie immer ging es vom ersten Meter der 15 Runde turbulent zu. Carpe hatte den beste Start und beendete die erste Runde auch als Führender. Marco Morelli war derweil gestürzt und hetzte dem Geld hinterher. Fünf Piloten brummten ein Long Lap Penalty für Strafen aus dem Training ab, was die große Gruppe mächtig durcheinanderwarf. Die Führung übernahm in dem Tumult Veda Pratama. Auch Ruché Moodley versuchte sein Glück, doch das Renne sollte noch zwölf Runden dauern, geprägt von unzähligen Überholmanövern.

Die meisten Führungskilometer leistete Carpe. Doch in der letzten Runde kam es wieder zu tumultartigen Szenen und Brian Uriarte, der zwischendurch auch mal am Ende der bis zu 15 Mann starken Gruppe rumkurvte, kam am besten aus der letzten Schikane heraus und sichert sich den Sieg. Im Ziel angekommen wurde der Spanier als erstes von Emilio Alzamaro geherzt. Alzamaro hatte vor vielen Jahren Marc Marquez entdeckt und gefördert und hatte jahrelang dessen Management in der Hand. Mit Uriarte scheint er nun am nächsten Talent aus Spanien dran zu sein. «Es war ein super toughes Rennen», berichtet der Sieger. «Ich habe viel gepusht. Aber da jeder hat gepusht. Anfangs habe ich die Pace der anderen gecheckt und mir angeschaut, wie es läuft. Am Ende habe ich es dann durch die Gruppe geschafft. Auch wenn ich vielleicht nicht so aussehe, aber ich freue mich riesig.»

RBR Assen Rennen 1

1. Brian Uriarte (ESP) 26:25,788 min

2. Rico Salmela (FIN) + 0,112 sec

3. Valentin Perrone (ARG) + 0,570

4. Veda Pratama (INA) + 0,658

5. Ruché Moodley (RSA) + 0,710

6. Alvaro Carpe (ESP) + 0,809

7. Giulio Pugliese (ITA) + 0,917

8. Leonardo Zanni (ITA) 1.140

9. Carter Thompson (AUS) + 1,395

10. Hakim Danish (MAL) + 1,495

11. Guillem Planques (FRA) + 2,045

12. Dodo Boggio (ITA) + 2,118

13. Kristian Daniel Jr. (USA) + 4,453

14. Marco Morelli (ARG) + 7,237

15. Kevin Farkas (HUN) + 16,381

16. Milan Pawelec (POL) + 16,473

17. Jakkreephat Phuettisan (THA) + 16,685

18. Sullivan Mounsey (ENG) + 16,757

19. Leo Rammerstorfer (AUT) + 21,055

20. Kgopotso Mononyane (RSA) + 22,761

21. Rocco Sessler (GER) + 25,469

22. Lennox Phommara (SUI) + 25,657

23. Evan Belford (ENG) + 34,295



Out



Joel Pons (ESP)